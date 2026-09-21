Ondas BTL tratan el dedo en gatillo sin necesidad de cirugía

Esta innovadora tecnología de medicina regenerativa presenta una opción no invasiva con una efectividad del 85% para la tenosinovitis estenosante en el país.

Prensa. Leonisia Cusati N.





La tenosinovitis estenosante, conocida popularmente como dedo en gatillo, es una de las patologías de mano más comunes en los servicios de traumatología, que afecta principalmente a mujeres entre los 40 y los 60 años.

Proyecciones epidemiológicas internacionales estiman que entre el 2% y el 3% de la población general experimentará dedo en gatillo en algún momento de su vida. En el país, investigaciones de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SVCOT), y de hospitales universitarios nacionales indican que esta condición impacta notablemente más a las mujeres que a los hombres, con una relación de hasta 4 a 1, y suele presentarse comúnmente después de los 40 o 60 años.





La tenosinovitis estenosante de la polea A1, tal y como se denomina científicamente, inicia como una simple molestia matutina, sensación de chasquido, traba o salto al doblar o enderezar el dedo, o una falsa sensación de fatiga muscular, y suele enmascararse como una condición clínica que la cotidianidad se encarga de minimizar.





Erika Bustillos, licenciada en Fisioterapia y directora del centro de rehabilitación FisioSalud54, advierte que esta lesión es más frecuente de lo que se piensa. “El afectado simplemente vive con el dolor y le parece hasta cómico que el dedo se quede en gatillo. Hasta que llega un momento en que no puede despegarlo y allí, se convierte en emergencia”.





Esta condición se define médicamente como una inflamación que se produce en el tendón flexor de algunos dedos de la mano. «Muchas veces, además de la inflamación también se fibrosa el tendón, se engrosa y se estrecha la polea, haciendo que el dedo, cuando se flexione, se quede pegado en flexión», comenta la especialista.





Entre los signos clínicos más frecuentes destacan el dolor al flexionar, la rigidez matutina —momento en que los dedos se quedan en flexión y al tratar de subirlos causa dolor y a veces necesitan ayudarlo con la otra mano—, y la aparición de un nódulo en la palma de la mano a nivel de la base de los dedos, muy doloroso. «Esto afecta primordialmente al dedo anular, al pulgar y al medio de la mano dominante; es muy raro encontrar un dedo en gatillo en el meñique», precisa.





Abordaje terapéutico y ondas de presión BTL

La tecnología de ondas de presión radial de BTL se consolida en el país como una solución médica altamente efectiva que ofrece una utilidad clínica del 85%, sin necesidad de recurrir a intervenciones quirúrgicas.





La lesión, según la escala modificada de Green, que se basa en los síntomas y en la capacidad de mover o estirar el dedo afectado, se clasifica en grados clínicos donde los estadios I, II y III responden de manera sobresaliente a la tecnología BTL y, sin ninguna repercusión secundaria, al reducir el dolor de manera inmediata, el grado de bloqueo del dedo y la funcionalidad de la mano hasta 6 meses con evidencia. En tanto que en el estadio IV, que es el más avanzado, el médico deberá determinar realizar la cirugía, que suele ser la única opción de liberación de la polea.





Históricamente, el arsenal terapéutico para esta dolencia oscilaba entre el alivio temporal de los corticoesteroides y la cirugía abierta con liberación poleal, intervenciones que conllevan bajas laborales, costos operativos elevados y cicatrizaciones tórpidas.





Frente al desgaste físico y los riesgos de los métodos tradicionales, la introducción de la tecnología BTL —líder global en equipos de fisioterapia avanzada y medicina física—transforma radicalmente este paradigma mediante la aplicación focalizada de ondas de presión radial y marca un hito en la medicina regenerativa nacional.





Este sistema no invasivo transfiere energía mecánica de alta frecuencia directamente sobre el tejido lesionado, lo que estimula una respuesta biológica inmediata. «Los pacientes refieren alivio total, primero de dolor y, progresivamente, recuperando la libertad en las manos sin los riesgos ni los tiempos de incapacidad propios de una intervención quirúrgica mayor», aseveró Bustillos.





Con un promedio de tres a cinco sesiones aplicadas localmente, el tratamiento actúa de manera directa sobre el tejido fibrótico: «Primero se realiza una sesión distanciada de una semana. Las siguientes se hacen espaciadas estratégicamente después de 21 días, para potenciar el proceso regenerativo del cuerpo y de las células», acotó la directora de FisioSalud54.





Para la especialista, este avance representa una solución innovadora, rápida, efectiva y económica frente a una cirugía, al tratarse de un método que es no invasivo, no doloroso y regenerativo, es decir, que no va a volver a ocurrir.





A la vanguardia médica regional

La integración de esta tecnología en la práctica clínica nacional consolida a Venezuela en la ruta de la innovación médica contemporánea, priorizando soluciones seguras y eficientes que devuelven la libertad funcional a los pacientes.





Al tratarse de un procedimiento avalado por las normativas de sociedades científicas globales y nacionales como la ISMST y la SVOCHUM, el dedo en gatillo deja de ser una carga inevitable para convertirse en una condición superable mediante la ciencia regenerativa, demostrando que la medicina moderna prioriza cada vez más el bienestar sin necesidad de bisturí.





Sin embargo, más allá de la estadística y la vanguardia técnica, el verdadero valor de este avance médico radica en la cotidianidad recuperada: en la capacidad de volver a escribir sin molestias, sostener una taza de café por la mañana o realizar las labores diarias sin el temor constante al bloqueo repentino. Las manos son nuestra principal herramienta de conexión con el mundo, por lo que preservar su movilidad es, en esencia, salvaguardar nuestra propia autonomía y calidad de vida.





Hoy, la ciencia regenerativa nos recuerda que cuidar el cuerpo es un acto de respeto propio y que mirar hacia el futuro de la medicina en Venezuela es abrir la puerta a un horizonte donde la esperanza, la ciencia y la sanación van siempre de la mano.

Para mayor información: @fisiosalud54, @btlmedicalvenezuela





