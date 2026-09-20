Extreme Gore Productions presenta: "Evil Death Over Venezuela / Reload" con Saturnal Necropolis y Ruido Estridente

Prensa .Extreme Gore Productions / Cresta Metalica

La productora independiente Extreme Gore Productions retoma la organización del tour "Evil Death Over Venezuela / Reload", el cual unirá a Colombia y Venezuela durante el mes de octubre de 2026 con una gira extrema de cinco ciudades nacionales y un cierre fronterizo.

Luego de los acontecimientos ocurridos por los sismos en Venezuela el pasado mes de junio, la productora decidió posponer el proyecto en señal de respeto y solidaridad con las personas afectadas. Hoy, manteniendo intacta la bandera del movimiento underground y la pasión por reactivar las plazas del rock y metal extremo en el país, Extreme Gore Productions anuncia oficialmente las nuevas fechas de la ruta.

"El Metal también es una vía de escape; ahora más que nunca debemos valorar cada momento y vivirlo al máximo. ¡Debemos continuar!", expresó la organización.

Conscientes de que la situación de calamidad continúa para miles de familias tras los sismos, los organizadores informan que en todas las fechas de la gira cada organización local estará recibiendo donativos para apoyar a los damnificados.

Asimismo, se confirma que todas las entradas adquiridas previamente para cada show son totalmente válidas para las nuevas fechas reprogramadas.

Tras el éxito cosechado hace poco más de un año con la histórica visita de los españoles Avulsed, la productora redobla la apuesta trayendo por primera vez a los escenarios venezolanos a dos de las propuestas más brutales y activas de la escena emergente colombiana (Antioquia):

Saturnal Necropolis (Medellín): Formados en 2023, esta agrupación de Death Metal se ha posicionado rápidamente gracias a su sonido oscuro y denso que evoca la época dorada del género. Estarán promocionando los temas de su aclamado EP debut “Nuclear Solitude” (2023).

Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/artist/ 506shM4HPPsDahIY5twrZY?si= 3FTn82ToRlmmVWrZjc2qpQ

YouTube https://www.youtube.com/watch? v=hpVftavjzWw

Ruido Estridente (Marinilla): Nacidos en 2021, esta maquinaria de Black/Thrash Metal destaca por sus líricas cargadas de temáticas sobre la oscuridad, la muerte, la hipocresía social y el anticristianismo. Presentarán en vivo temas de sus discos “Vestigios Sepulcrales” (2024) y “El Demonio Es El Humano” (2025), además de singles como “Reniego Infernal” y “Putrefacta”.

Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/artist/ 2K6LO2NFHJj8gPgXukaI0i?si= xgkYSuluQhycvegsnYwRUA

YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=ZdBYRI8VO9M

En el mes de octubre de 2026, la ruta de la destrucción recorrerá el occidente, centro y oriente de Venezuela, finalizando con un broche de oro fronterizo en Colombia:

- Viernes 16/10/26: Mérida

- Sábado 17/10/26: Valencia

- Domingo 18/10/26: Maracay

- Viernes 23/10/26: Puerto La Cruz

- Sábado 24/10/26: Caracas

- Domingo 25/10/26: Cúcuta (Colombia) – Fecha exclusiva de cierre