«Una mano amiga»: la comunidad portuguesa se une en una gala benéfica por las víctimas de los terremotos

La Embajada de Portugal en Venezuela y Camões, I. P. presentan el sábado 3 de octubre, en el Salão Nobre del Centro Portugués de Caracas (Macaracuay), un concierto solidario con la cantante portuguesa Sofía Ribeiro, el pianista Juan Andrés Ospina, Gaby Cabral, Jenny Da Silva, Liliana De Faría, Sofía Castillo y los Grupos Madragoa y Parceiros Banda Show. Lo recaudado se destinará a instituciones benéficas.

La Embajada de Portugal en Venezuela y Camões, I. P. presentan el sábado 3 de octubre, en el Salão Nobre del Centro Portugués de Caracas (Macaracuay), un concierto solidario con la cantante portuguesa Sofía Ribeiro, el pianista Juan Andrés Ospina, Gaby Cabral, Jenny Da Silva, Liliana De Faría, Sofía Castillo y los Grupos Madragoa y Parceiros Banda Show. Lo recaudado se destinará a instituciones benéficas.