«Una mano amiga»: la comunidad portuguesa se une en una gala benéfica por las víctimas de los terremotos

La Embajada de Portugal en Venezuela y Camões, I. P. presentan el sábado 3 de octubre, en el Salão Nobre del Centro Portugués de Caracas (Macaracuay), un concierto solidario con la cantante portuguesa Sofía Ribeiro, el pianista Juan Andrés Ospina, Gaby Cabral, Jenny Da Silva, Liliana De Faría, Sofía Castillo y los Grupos Madragoa y Parceiros Banda Show. Lo recaudado se destinará a instituciones benéficas.
Prensa Venezuela Sinfónica.
La Embajada de Portugal en Venezuela, en colaboración con Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., y con el apoyo del Centro Portugués de Caracas, Laser Airlines, PCNET y TAP Air Portugal, organiza la Gala de Beneficencia Portugal – «Una mano amiga», un concierto benéfico que se celebrará el sábado 3 de octubre de 2026, a las 7:00 p.m., en el Salão Nobre del Centro Portugués de Caracas (avenida Luis de Camões con avenida La Guairita, urbanización Macaracuay).
Los fondos recaudados serán canalizados a través de instituciones que trabajan de manera directa con las familias afectadas por los terremotos en las comunidades del Estado La Guaira.
Han pasado los meses, pero la emergencia no ha terminado. Desde los primeros días, Portugal a través de su Embajada y las asociaciones lusas han mantenido contacto permanente con las comunidades afectadas y han asumido un compromiso que no vence con los titulares: seguir ayudando mientras haga falta. «Una mano amiga» es la expresión de ese compromiso y, a la vez, un homenaje a la forma en que los lusovenezolanos y lusos descendientes entienden la solidaridad: con los brazos abiertos, sin distinción de origen.
Sofía Ribeiro: el jazz portugués por primera vez en Venezuela
La artista portuguesa invitada es Sofía Ribeiro, cantante y compositora que abre un espacio en su agenda para visitar Venezuela y poner su voz al servicio de una buena causa y participar también en el Festival Eurovenezolano de Jazz.
Reconocida por su timbre luminoso, su versatilidad y la intensidad de sus presentaciones en vivo, Ribeiro canta en portugués, español e inglés —y también en un idioma inventado, usando la voz como un instrumento más— en un repertorio que la crítica ha descrito como «una mezcla envolvente de estilos que van desde el jazz hasta el fado» (Jazz History Online, EE. UU.). Improvisa, cuenta las historias detrás de sus canciones e invita al público a cantar con ella.
Con once discos a su nombre, ha actuado en más de veinte países y en escenarios como el Kennedy Center (Washington), Summer Stage (Nueva York), el Centro Cultural de Belém (Lisboa), la Casa da Música (Oporto) y la Philharmonie de Luxemburgo. Ha colaborado con artistas ganadores de un Grammy, como Michael League, Arooj Aftab y Marta Gómez; ganó el primer lugar en los concursos «Voicingers» (Polonia) y «Crest Jazz Vocal» (Francia); su álbum Ar recibió el premio revelación de la revista Jazzman (París); fue durante tres años artista residente del Carnegie Hall y, desde 2018, integra el cuerpo docente del curso «Circle Songs» de Bobby McFerrin. Licenciada en canto de jazz por la ESMAE (Oporto) y con maestría del Conservatorio de Bruselas, completó su formación en la ESMUC (Barcelona), el Conservatorio de París y el Berklee College of Music (Boston).
La acompaña al piano Juan Andrés Ospina, compositor, pianista y productor colombiano radicado en Nueva York, colaborador de larga data de Ribeiro y coproductor de varios de sus discos. Formado en Berklee College, Ospina ha desarrollado una obra propia que dialoga con el jazz, la música colombiana y la tradición iberoamericana. Juntos ofrecen un formato íntimo, de voz y piano, en el que la improvisación y la canción se encuentran a medio camino entre Lisboa, Bogotá y Nueva York.
Sofía Ribeiro interpretará sus composiciones originales, casi todas en portugués, y también algunas en español, que forman parte de su nuevo álbum, «Lá fora», que está a punto de lanzar. Su música y su forma de cantar reflejan tanto sus raíces portuguesas como los diferentes lenguajes musicales con los que se ha cruzado a lo largo de los años. Existe un diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo, en una fusión entre el jazz, los ritmos latinoamericanos y la sencillez y emotividad del fado.
Una noche de la comunidad, para la comunidad
El cartel se completa con talento lusovenezolano y venezolano que se suma a la causa con generosidad. Como artistas invitados actuarán Gaby Cabral, cantautora de sonido joven y contemporáneo que canta en español y en portugués, llevando su herencia a un lenguaje pop actual y que nos traerá uno de sus temas, «Tu luz no se apagó», un himno a la esperanza tras la tragedia que enlutó al país. También estará Sofía Castillo, intérprete venezolana nacida en Puerto Ordaz que combina soul, jazz y folclor venezolano con gran delicadeza expresiva. Se suma Jenny Da Silva, talentosa guitarrista lusovenezolana, directora de la Orquesta de Guitarras de El Sistema e integrante del Ensamble Rodrigo Riera, galardonada en 2025 con el primer lugar —en triple empate— de la World Guitar Olympiad. Cierra la nómina de solistas Liliana De Faría, cantante, flautista y acordeonista de voz dulce que recorre todas las caras del fado —el alegre, el romántico, el nostálgico y el triste— con una sola intención: tener al público cautivo.
Como grupos invitados estarán Madragoa, el conjunto que lidera el resurgimiento del fado en Venezuela, el cual interpretará piezas con las voces de Andrea Freitas y Antonio Reis, y Parceiros Banda Show, que hará honor a su lema —«música portuguesa à nossa maneira»— como el puente musical que une dos tierras en un solo ritmo, con la mejor energía en vivo. Un repertorio portugués y venezolano que es, en el fondo, la memoria compartida de esta comunidad.
Cada entrada es una mano amiga
Cada entrada a esta gala es, literalmente, una mano amiga que llegará a quienes lo necesitan: se convierte en alimentos, medicinas, materiales y acompañamiento para familias que aún hoy viven en campamentos y esperan volver a empezar. La ayuda que se ha sostenido hasta hoy sólo continuará si la comunidad sigue unida. Por eso, más que un concierto, esta gala es una invitación a ser parte de un compromiso que no termina el 3 de octubre.
Es también un gesto de compromiso cívico con nuestros hermanos venezolanos. Quienes acompañan a comunidades afectadas por una catástrofe lo saben bien: la esperanza no nace sola; se cultiva, y se cultiva mejor en compañía. Saber que alguien sigue ahí meses después, cuando la atención ya se ha ido a otra parte, es lo que permite a una familia volver a hacer planes. Eso es lo que esta gala quiere sostener.
Las entradas ya están disponibles. Pueden adquirirse por el código QR que acompaña esta nota o comunicándose al 0412-971 39 98, y se retiran en el Centro Banaven (Cubo Negro), piso 3, avenida La Estancia, urbanización Chuao, Caracas.
Este evento es organizado por la Embajada de Portugal en Venezuela y Camões, y cuenta con el apoyo del Centro Portugués de Caracas, Laser Airlines, PCNET y TAP Air Portugal, empresas que han hecho posible que la recaudación llegue íntegra a su destino. Las instituciones que recibirán lo recaudado son organizaciones que trabajan de manera directa con los más necesitados y con las comunidades y campamentos de La Guaira.
Para mayor información puede visitar nuestro sitio web: caracas.embaixadaportugal.mne.
sábado, 26 de septiembre de 2026
«Una mano amiga»: la comunidad portuguesa se une en una gala benéfica por las víctimas de los terremotos
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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela