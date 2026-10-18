Armando Armas propone acuerdo institucional para recuperar el voto en el exterior en un plazo de 4 meses

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de 2015 reiteró su propuesta de crear consulados digitales que agilicen el registro y actualización de los votantes venezolanos en la diáspora
Prensa. Jeanette Moreno.
Armando Armas, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de 2015, propuso un plazo de 120 días para recuperar el derecho al sufragio para los votantes venezolanos radicados en el exterior, una medida que pasaría por un acuerdo institucional entre las autoridades electorales, el SAIME y la Cancillería venezolana. Este planteamiento está incluido en un documento que el diputado compartió con la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera, quien participa en la mesa de negociación con los factores del chavismo.
En el documento titulado Propuestas de participación democrática sostenibles, Armas acota que la mesa de negociación, además del rescate del derecho al voto para los emigrados, debe enfocar su trabajo en la liberación total de los presos políticos y en el establecimiento de reglas claras para el financiamiento de los partidos políticos.
En una primera etapa (30 días) sería necesario un diagnóstico técnico-jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE), el SAIME y la Cancillería. Una vez recibidas las conclusiones, se realizaría un piloto exterior en 60 a 90 días, solo con habilitación normativa y auditoría favorable.
A juicio de Armas, es necesario revertir las medidas que el chavismo implementó en los últimos años para cercenar el derecho al voto a los millones de venezolanos que emigraron.
El mecanismo idóneo para devolver el derecho al voto sería la creación de consulados digitales, apoyados en los avances tecnológicos para garantizar la seguridad y transparencia del proceso de registro electoral, ya sea para la incorporación de nuevos inscritos o la actualización de los votantes ya registrados.
Armas plantea el diseño de un servicio consular electoral encabezado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la participación del SAIME y la Cancillería.
Lecciones de otros países
El documento revisa experiencias de México, Chile y el Reino Unido. Del caso mexicano toma la cooperación entre el INE y la red consular para acreditar votantes en el exterior, mientras que de Chile cita la recepción canalizada de aportes y su publicación semanal y del Reino Unido rescata la verificación de identidad y fuente admisible antes de disponer de los fondos. En cada caso, el brief precisa qué es adaptable y qué no, según el marco constitucional venezolano.
Además de la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera, el brief está dirigido a los diputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Sergio Vergara, Juan Miguel Matheus, Desirée Barboza, Jorge Millán, Julio César Moreno, Elymar Díaz y Macario González, y a los asesores especiales Alfredo Jimeno, Marcos Bozo y Gustavo Marcano.
Sobre Armando Armas
Abogado egresado de la UCAB, diputado por el estado Anzoátegui y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de 2015. Es magíster de la London School of Economics y de la Escuela Harris de la Universidad de Chicago, con estudios en Georgetown, Harvard, Stanford, el Instituto Hoover, el CSIS y la Escuela de Gobierno de Florencia.