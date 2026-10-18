Armando Armas propone acuerdo institucional para recuperar el voto en el exterior en un plazo de 4 meses

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de 2015 reiteró su propuesta de crear consulados digitales que agilicen el registro y actualización de los votantes venezolanos en la diáspora

Prensa. Jeanette Moreno.

Armando Armas, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de 2015, propuso un plazo de 120 días para recuperar el derecho al sufragio para los votantes venezolanos radicados en el exterior, una medida que pasaría por un acuerdo institucional entre las autoridades electorales, el SAIME y la Cancillería venezolana. Este planteamiento está incluido en un documento que el diputado compartió con la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera, quien participa en la mesa de negociación con los factores del chavismo.

En el documento titulado Propuestas de participación democrática sostenibles, Armas acota que la mesa de negociación, además del rescate del derecho al voto para los emigrados, debe enfocar su trabajo en la liberación total de los presos políticos y en el establecimiento de reglas claras para el financiamiento de los partidos políticos.

En una primera etapa (30 días) sería necesario un diagnóstico técnico-jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE), el SAIME y la Cancillería. Una vez recibidas las conclusiones, se realizaría un piloto exterior en 60 a 90 días, solo con habilitación normativa y auditoría favorable.

A juicio de Armas, es necesario revertir las medidas que el chavismo implementó en los últimos años para cercenar el derecho al voto a los millones de venezolanos que emigraron.

El mecanismo idóneo para devolver el derecho al voto sería la creación de consulados digitales, apoyados en los avances tecnológicos para garantizar la seguridad y transparencia del proceso de registro electoral, ya sea para la incorporación de nuevos inscritos o la actualización de los votantes ya registrados.

Armas plantea el diseño de un servicio consular electoral encabezado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la participación del SAIME y la Cancillería.