Rompiendo moldes y con identidad: Violeta Rox florece en la escena con el estreno de su videoclip “Lilly”

Prensa. Artemisa Producciones

Violeta Rox sale de su capullo para revolucionar, expandir todo su color y sacudir la escena musical venezolana con el estreno oficial de “Lilly”. La agrupación de rock/metal alternativo, nacida en el año 2024 en Punto Fijo (estado Falcón) Venezuela, llega con la fuerza de una aplanadora para presentar su esperada ópera prima en formato audiovisual, consolidando una propuesta de rock mixto que pisa firme y enciende las plataformas digitales desde este 27 de septiembre de 2026 en su canal YouTube.

Impulsado por un imponente liderazgo femenino, Violeta Rox nace del motor creativo y ejecutivo de tres talentosas artistas: Zoly Román (voz), Emedela Araujo (bajo) y Meryliz Medina (teclados), reafirmando el peso y la visión de las mujeres en la vanguardia del género.

"Lilly" no es solo un sencillo de rock alternativo; es catarsis hecha música. Su letra explora la valentía de romper con los moldes impuestos y los dogmas del jardín, convirtiendo a Lilly en un alter ego indómito y en un fuego interno que no busca el perdón, sino la libertad de empezar de nuevo. Es una poderosa y visceral metáfora sobre la emancipación, la ruptura del pasado y el renacer a través de la sombra.





A un nivel profundo, la canción narra la historia de alguien que decide rechazar los caminos impuestos por otros, simbolizados en el (oro del jardín) y las estructuras tradicionales de cómo rezar o inclinarse para abrazar su propia verdad, aunque eso signifique caminar en solitario o ser incomprendida (lejos de tierra sagrada).

El trabajo musical cuenta con el respaldo integral del productor musical, compositor y multiinstrumentista nominado al Grammy, Leo Medina. Reconocido por su versatilidad y por crear campañas para marcas globales como McDonald's y Pepsi, además de colaborar con leyendas de la música latinoamericana como Franco De Vita, Oscar D'León, Ricardo Montaner y Fonseca, entre otros. Medina asumió el control de la identidad sonora (producción, mezcla, máster) y la dirección del videoclip.

El video se rodó en diferentes locaciones históricas de Punto Fijo, estado Falcón, Venezuela, donde la banda y el director transformaron la melancolía de espacios emblemáticos de la region, en un lienzo de rock cargado de nostalgia, fuerza y resiliencia visual. Este trabajo fusiona con maestría una estética gótica con la fuerza y el dramatismo del rock pesado. Con una duración exacta de 3:33 minutos y un formato íntegramente en inglés, la pieza eleva la propuesta a través de una innovadora estructura en "dos tiempos":

El Tiempo de Lilly (Las Estrofas): Una atmósfera densa, de corte gótico, rodada en un teatro abandonado en la ciudad de Punto Fijo, que transporta al espectador al plano más íntimo y vulnerable de la historia.

El Tiempo de Violeta Rox (Los Coros): Un estallido de modernidad al aire libre, donde la banda al completo descarga toda su artillería sónica y visual.

La maquinaria y line-up de la banda está compuesta por: Edgar Paz (guitarra líder) creador de la música del tema Lilly; letra a cargo de Zoly Román; líneas vocales (topline); bajo a cargo de Emedela Araujo; atmósferas en los teclados de Meryliz Medina; se incorpora un nuevo y valioso elemento, Darian González en las guitarras rítmicas y para finalizer la contundencia rítmica de Víctor Tremont en la batería.

La grabación original corrió por cuenta de Timothy Hafner (Audiofonic Studios), producción musical, mezcla, máster y la dirección de postproducción del videoclip llevan el sello de Leo Medina (Leo Medd). La producción general estuvo a cargo de Emedela Araujo y la dirección de arte fue concebida por Zoly Román.

Ficha Técnica:

Estreno Videoclip: Domingo 27 de septiembre de 2026 (YouTube).

Plataformas de Audio: Disponible en Spotify, Apple Music, Deezer y YouTube Music.

Dirección & Producción Musical: Leo Medd.

Producción General: Emedela Araujo | Dirección de Arte: Zoly Román.

Equipo Técnico de Élite: Jesús Bello (Iluminación), Carlos Chirinos (BTS/Escenografía), Julio Cereghini (Fotografía), Jorge Luis Romero (Logística), Christian Rojas, Dianela Mendoza y Jamnerry Gonzalez (Maquillaje).

Concepto e Ilustración: Jesús "Chubaldo" Bello.

Pueden ver el video en el siguiente enlace:

YouTube: https://youtu.be/7fSx4yEMD1c? si=AL8MRT1zgJYiJYkb

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