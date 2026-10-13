Exigen la derogación del artículo 296-A del código penal venezolano que criminaliza a periodistas y ciudadanos.

Prensa.
Senderos de Apure.
El secretario de
organización del Colegio Nacional de Periodistas seccional Apure-Amazonas y que
se encuentra en el exilio, Eduardo Galindo Peña, exige a la asamblea nacional
2015 y al gobierno de Estados Unidos que tutela el interinato en Venezuela la
eliminación del artículo 296-A del
código penal venezolano donde a judicializado a periodistas y ciudadanos en el
estado Apure y territorio venezolano.
Acotando, Galindo que
vivió en carne propia por ser imputado en el año 2020, por información falsa e incertidumbre
Pública y lo denunció como un patrón de
conducta donde su primo José Galindo en Apure también fue objeto de este
imputación como forma para amordazarlos jurídicamente y una manera que el
régimen utilizó para silenciar a otros comunicadores sociales antes de darle
paso a la Ley del Odio. Por lo cual, su caso duró 6 años con una mordaza
jurídica y en este mes de junio de 2026 su expediente fue sobreseído donde no
cometió ningún delito, sino más bien por ejercer el periodismo independiente.
Cabe destacar, que este
artículo 296-A del código penal venezolano data desde el año 2005 y establece
lo siguiente; “Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por
cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o
escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en
zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años. Si los hechos
descritos en el aparte anterior fueren cometidos por un funcionario público,
valiéndose del anonimato o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se
incrementará en una tercera parte. Este artículo será aplicado sin perjuicio a
lo establecido en la legislación especial sobre los delitos informáticos,
telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos.
Todavía, Galindo Peña,
no entiende este artículo que no es nada democrático y que solo existe en
regímenes totalitarios y autocráticos como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Además,
señaló que este artículo es incoherente en todos sus sentidos donde mezcla;
información falsa, incertidumbre publica y cause zozobra a la colectividad. Asimismo
se vulnera el artículo 58 de la constitución venezolana en materia de liberta
de expresión e información. Màs bien afirmó Galindo que fue utilizado
políticamente por el chavismo-madurismo y que debe ser estudiado por juristas y
escuela de comunicación social y de derecho tanto en Venezuela y a nivel
mundial por organismo de derechos humanos.
Por último, reiteró el secretario de organización del CNP Apure-Amazonas que este artículo 296-A del código penal venezolano debe abolirse actualmente en medio de la transición o sino cuando se restablezca la democracia debe eliminarse por ser anti-democrático y quienes aplicaron dicho artículo debe ser investigados para que se haga justicia y no queden estos casos en la impunidad.