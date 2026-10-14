Ricardo Ríos revela que en el país “hay hambre de voto”

La reciente encuesta de Poder y Estrategia arrojó que un 67 por ciento de los venezolanos tiene intención de sufragar en unas eventuales elecciones regionales lo que es “altísimo”, pues históricamente hay solo un 50 por ciento de participación en estos procesos

Prensa. Medianalisis.

El politólogo, planificador, analista de entorno y presidente de la consultora Poder & Estrategia, Ricardo Ríos, fue entrevistado en el programa Claves Democráticas y expuso datos del reciente estudio de opinión pública hecho cara a cara en hogares de todo el país. Entre los datos más destacados está la alta disposición de la ciudadanía a participar, con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en unas eventuales elecciones regionales.

“Estamos terminando de procesar la data de este trabajo de campo, nosotros hacemos estos estudios cada dos meses. Hay varios hallazgos en el ámbito económico, social y político, pero me llamó la atención el tema de la disposición al voto”, confesó Ríos.

Durante el estudio se planteó un escenario hipotético de elecciones regionales. La pregunta que se le hizo a la gente es: “Si se nombra a un nuevo CNE y este nuevo CNE convoca a elecciones de gobernadores y alcaldes ¿qué tan dispuesto estaría usted a ir a votar?”.

La disposición entre “muy dispuesto” y “dispuesto” suma 67 por ciento, precisó el estudio y para Ríos eso es “altísimo” considerando que “todavía no estamos en una campaña y que se trata de elecciones regionales que, históricamente, están alrededor de 50 por ciento de participación”, reflexiona el presidente de la consultora Poder & Estrategia.

Hasta 2025 los “dispuestos” y “muy dispuestos” a votar en cualquier tipo de elección que se planteara era el oficialismo, en sus distintos matices (chavismo que apoyaba o no a Nicolás Maduro, ahora chavismo que apoya o no a Delcy Rodríguez).

“Ese sector fue históricamente más dispuesto al voto que el sector opositor. En esta ocasión hemos hecho un matiz no de oposición, sino de oposición que apoya a María Corina Machado y oposición que no apoya a María Corina Machado, porque ella es la principal líder a efectos de opinión pública”, explicó Ríos.

En este sentido, el escenario cambió y la oposición en sus diferentes matices está “dispuesta” o “muy dispuesta” a participar en las eventuales elecciones regionales, lo que no favorece al oficialismo, como sí le favorecía la abstención opositora.

Además, del “hambre de voto” que tiene la ciudadanía, Ríos también reveló datos relacionados con la economía ya que el 87 por ciento de los consultados respondió que prefería ganar en dólares y no en bolívares. Sin embargo, también se le preguntó a la gente cuál sería su escenario preferido: Ganar en dólares o ganar en un bolívar estable que tuviera siempre el mismo valor del dólar.

“Y ganó el bolívar, muy cerrado 51 a 49, pero hay un tema allí de identidad nacional, de un tema afectivo que lo que hace es que esté privando el pragmatismo económico porque la gente quiere es que los reales le rindan”, contextualizó Ríos.

En cuanto a la valoración de la ciudadanía de la relación entre Estados Unidos y Venezuela “ha ido cambiando de una manera abrupta porque aunque han pasado 9 meses, es un período relativamente corto, pasamos de una posición de EE.UU. héroe (una relación ganar-ganar, que se imponía en enero con más de 50 por ciento)”, pero que se fue invirtiendo y en este momento el tema de tutelaje en transición a la democracia está de número uno y la relación ganar-ganar está de tercero.

“Ha ido cambiando la percepción de la presencia americana, ya no se ve como heróica”, señaló.

Durante el programa Ríos también se refirió a que el principal problema, en este momento, para los venezolanos es el tema eléctrico. “Más del 80 por ciento opina que el principal problema es el eléctrico y va muy de la mano con el tema económico. Hasta hace unos años el tema de privatización de los servicios públicos, era polémico y causaba fricción, pero ahora la mayoría, un 60 por ciento, apoya la privatización”.

Los datos los reveló el miércoles 7 de octubre de 2026 en el programa Claves Democráticas, que es producido por Medianálisis y la Fundación Centro Gumilla, transmitido en vivo por redes sociales todos los miércoles y conducido por Piero Trepiccione y Andrés Cañizález.

Al preguntarle a Ríos acerca de cómo es la valoración ciudadana de la gestión de Delcy Rodríguez, el experto refirió que en marzo se hizo la valoración de los dos primeros meses de gestión de Delcy Rodríguez y se imponía con el 48 por ciento el “ni bueno ni malo” y en ese mismo momento, el 28 por ciento decía “malo muy malo”.

Ese “malo muy malo” fue escalando de esta manera: 28 por ciento en marzo, 39 por ciento en mayo, 48 por ciento en julio y 54 por ciento ahorita en septiembre. Es decir, es una curva claramente ascendente, mientras que el “ni bueno ni malo” bajó de 48 a 35 por ciento.

Durante la entrevista Ríos también expresó que el regreso al país de la líder opositora, María Corina Machado, parece inminente y que esto revela que ya hay acuerdos entre la oposición y el oficialismo, aunque también habló de los evidentes intentos del gobierno de ralentizar el proceso y mantenerse en el poder.

Para ver el programa completo ingrese a este link: https://www.youtube.com/watch?v=MSJlgZ4GAJw