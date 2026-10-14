Ricardo Ríos revela que en el país “hay hambre de voto”

El politólogo, planificador, analista de
entorno y presidente de la consultora Poder & Estrategia, Ricardo Ríos, fue
entrevistado en el programa Claves Democráticas y expuso datos del reciente
estudio de opinión pública hecho cara a cara en hogares de todo el país. Entre
los datos más destacados está la alta disposición de la ciudadanía a
participar, con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en unas eventuales
elecciones regionales.
“Estamos terminando de procesar la data de
este trabajo de campo, nosotros hacemos estos estudios cada dos meses. Hay
varios hallazgos en el ámbito económico, social y político, pero me llamó la
atención el tema de la disposición al voto”, confesó Ríos.
Durante el estudio se planteó un escenario
hipotético de elecciones regionales. La pregunta que se le hizo a la gente es:
“Si se nombra a un nuevo CNE y este nuevo CNE convoca a elecciones de
gobernadores y alcaldes ¿qué tan dispuesto estaría usted a ir a votar?”.
La disposición entre “muy dispuesto” y
“dispuesto” suma 67 por ciento, precisó el estudio y para Ríos eso es
“altísimo” considerando que “todavía no estamos en una campaña y que se trata
de elecciones regionales que, históricamente, están alrededor de 50 por ciento
de participación”, reflexiona el presidente de la consultora Poder &
Estrategia.
Hasta 2025 los “dispuestos” y “muy
dispuestos” a votar en cualquier tipo de elección que se planteara era el
oficialismo, en sus distintos matices (chavismo que apoyaba o no a Nicolás
Maduro, ahora chavismo que apoya o no a Delcy Rodríguez).
“Ese sector fue históricamente más
dispuesto al voto que el sector opositor. En esta ocasión hemos hecho un matiz
no de oposición, sino de oposición que apoya a María Corina Machado y oposición
que no apoya a María Corina Machado, porque ella es la principal líder a
efectos de opinión pública”, explicó Ríos.
En este sentido, el escenario cambió y la
oposición en sus diferentes matices está “dispuesta” o “muy dispuesta” a
participar en las eventuales elecciones regionales, lo que no favorece al
oficialismo, como sí le favorecía la abstención opositora.
Además, del “hambre de voto” que tiene la ciudadanía, Ríos también reveló datos relacionados con la economía ya que el 87 por ciento de los consultados respondió que prefería ganar en dólares y no en bolívares. Sin embargo, también se le preguntó a la gente cuál sería su escenario preferido: Ganar en dólares o ganar en un bolívar estable que tuviera siempre el mismo valor del dólar.
“Y ganó el bolívar, muy cerrado 51 a 49,
pero hay un tema allí de identidad nacional, de un tema afectivo que lo que
hace es que esté privando el pragmatismo económico porque la gente quiere es
que los reales le rindan”, contextualizó Ríos.
En cuanto a la valoración de la ciudadanía
de la relación entre Estados Unidos y Venezuela “ha ido cambiando de una manera
abrupta porque aunque han pasado 9 meses, es un período relativamente corto,
pasamos de una posición de EE.UU. héroe (una relación ganar-ganar, que se
imponía en enero con más de 50 por ciento)”, pero que se fue invirtiendo y en
este momento el tema de tutelaje en transición a la democracia está de número
uno y la relación ganar-ganar está de tercero.
“Ha ido cambiando la percepción de la
presencia americana, ya no se ve como heróica”, señaló.
Durante el programa Ríos también se refirió
a que el principal problema, en este momento, para los venezolanos es el tema
eléctrico. “Más del 80 por ciento opina que el principal problema es el
eléctrico y va muy de la mano con el tema económico. Hasta hace unos años el
tema de privatización de los servicios públicos, era polémico y causaba
fricción, pero ahora la mayoría, un 60 por ciento, apoya la privatización”.
Los datos los reveló el miércoles 7 de
octubre de 2026 en el programa Claves Democráticas, que es producido por
Medianálisis y la Fundación Centro Gumilla, transmitido en vivo por redes
sociales todos los miércoles y conducido por Piero Trepiccione y Andrés
Cañizález.
Al preguntarle a Ríos acerca de cómo es la
valoración ciudadana de la gestión de Delcy Rodríguez, el experto refirió que
en marzo se hizo la valoración de los dos primeros meses de gestión de Delcy
Rodríguez y se imponía con el 48 por ciento el “ni bueno ni malo” y en ese
mismo momento, el 28 por ciento decía “malo muy malo”.
Ese “malo muy malo” fue escalando de esta
manera: 28 por ciento en marzo, 39 por ciento en mayo, 48 por ciento en julio y
54 por ciento ahorita en septiembre. Es decir, es una curva claramente
ascendente, mientras que el “ni bueno ni malo” bajó de 48 a 35 por ciento.
Durante la entrevista Ríos también expresó
que el regreso al país de la líder opositora, María Corina Machado, parece
inminente y que esto revela que ya hay acuerdos entre la oposición y el
oficialismo, aunque también habló de los evidentes intentos del gobierno de
ralentizar el proceso y mantenerse en el poder.
Para ver el programa completo ingrese a este link: https://www.youtube.com/watch?v=MSJlgZ4GAJw