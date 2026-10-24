Nace la agrupación NoFiliN: más que un tributo, es una experiencia Sentimiento Muerto

Prensa. Cresta Metálica

Desde su formación en 1981, Sentimiento Muerto fue una de las agrupaciones más relevantes e influyentes de la historia del rock venezolano, su carrera marcó un antes y un después en la movida rockera del país. Rompiendo esquemas desde la clandestinidad a través del fenómeno del casete pirateado de mano en mano y llenando las paredes de la ciudad con su icónico gráfico del corazón tachado, la agrupación logró marcar un hito histórico al convertirse en la primera banda de rock alternativo del país en obtener un Disco de Oro con su álbum debut “El Amor Ya No Existe” (1987), producido por Fito Páez; dejando un legado musical que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Cuando la agrupación se separa en 1993, han surgido varios proyectos que le han rendido tributo, versionando sus canciones con distintos estilos, siendo el más reconocido “El Último Sentimiento”, liderado por algunos de sus exintegrantes. Pero a mediados de 2026, entre las ciudades de Miami y Houston, EEUU, cuatro venezolanos debutan en los escenarios norteamericanos con la banda NoFiliN, que ofrece al público el homenaje más fiel a la música original del ícono caraqueño, inclusive, tal ha sido su impacto, que los miembros originales de Sentimiento Muerto han reconocido el excelente trabajo que han realizado.

NoFiliN nace formalmente en 2025, entre el respeto, la admiración y la necesidad de mantener viva la obra de una de las agrupaciones más trascendentales del rock latinoamericano. La idea comenzó a tomar forma cuando en la ciudad de Miami, el baterista Gabriel Silva y el guitarrista Henry Arias deciden desarrollar un proyecto concebido para ofrecer al público el tributo más fiel, enérgico y respetuoso a la sonoridad original que inmortalizó a Sentimiento Muerto en la escena hispanoamericana. Luego José Calcaño (bajo y coros) y Tony Ascanio (voz y guitarra), quienes residen en Houston, se unieron para terminar de darle vida a la idea, que llegaría este año a los escenarios de EEUU de forma exitosa.

El baterista Gabriel Silva, conocido por su trabajo con agrupaciones como Solares y SurDeluxe, explica que, “lo que hace especial a este proyecto, está en el cuidado que ponemos en su música y en la conexión que tenemos con ella. Queremos transmitir esa energía que sentimos al tocar sus canciones y que el público también pueda vivirla. Por eso decimos que NoFiliN es más que un tributo, es una experiencia Sentimiento Muerto. Nos llena de orgullo que los ex integrantes de esta leyenda del rock latino, se sientan representados por la manera en que interpretamos sus canciones. Para nosotros es una gran satisfacción saber que reconocen en nuestro trabajo, ese cuidado y ese cariño por su música”,

Desde su debut oficial en Miami, en 2026, el trabajo de NoFiliN ha llamado la atención tanto de los fanáticos que crecieron escuchando la música de Sentimiento Muerto, como de otras generaciones que llegaron a conocer su trabajo discográfico posterior a su separación a inicios de la década de los 90. La banda se ha venido presentando en diferentes escenarios de Florida y Texas, pronto realizarán una gira por EEUU y no descartan España y Sudamérica. Claro que para Gabriel, Henry, Tony y José sería un sueño hecho realidad poder tocar en los escenarios venezolanos.

Canciones como A la hora justa, Nada Sigue igual, Cabeza, Ayug Paye, Una extraña sensación de soledad, Siete Mares, Manos Frías, El Payaso, Eva, Infecto De Afecto, Transparente, Un Agradable Calor, Sin Sombra No Hay Luz, Una Mirada Dice Todo Y Dice Nada, Educación Anterior Y Culebrón entre muchas otras, reviven con la emotiva y fiel interpretación de NoFiliN, manteniendo viva la esencia de Sentimiento Muerto y multiplicando su legado tanto en nuevas fronteras, como en otras generaciones y públicos de la era digital.

“La idea nació a mediados de 2019, cuando Henry y yo participamos juntos en un homenaje al rock venezolano en Miami. Entre las canciones que tocamos estaban Cabeza y Una Mirada Dice Todo Y Dice Nada. Al escuchar cómo sonaban y sentir lo que pasaba al tocarlas, nos quedamos con las ganas de formar un proyecto dedicado a rendirle tributo a Sentimiento Muerto, con el respeto y el cuidado que merece. Después vinieron varios intentos con otros músicos y no fue hasta finales de octubre de 2025 cuando logramos reunir la formación actual, con José y Tony. Nos tomó tiempo, pero los cuatro compartíamos las ganas de llevar al escenario la música de una banda que dejó huella en nuestras vidas”, agregó Silva.

El repertorio de NoFiliN busca recorrer las distintas etapas de Sentimiento Muerto, dado que cada disco tiene su propia identidad, y a los integrantes les interesa que esa evolución se pueda escuchar en sus presentaciones. Para ellos cuatro el criterio es seleccionar canciones que, en conjunto, permitan mostrar ese recorrido. Al trabajarlas, prestan mucha atención a cada nota, sonido y arreglo, porque consideran que en esos detalles está buena parte de su identidad. Desean que, en cada concierto, quien conozca las canciones, las identifique y se conecte con ellas, y que quienes las escuchen por primera vez tengan ganas de descubrir más.

“Sentimos que nuestro aporte es llevar una parte del rock venezolano a los escenarios fuera del país y ayudar a que siga encontrándose con la gente. Aunque vivimos en Estados Unidos, esa música sigue siendo parte de quienes somos, y compartirla es una manera de mantener el vínculo con nuestras raíces. Queremos que nuestras presentaciones también despierten curiosidad por la música hecha en Venezuela. Que alguien llegue a un show, descubra una canción y después busque el disco original ya nos parece algo valioso. Es nuestra manera de contribuir, desde donde estamos, a que ese legado siga circulando”, enfatizó.

Para NoFiliN es importante que las nuevas generaciones conozcan la música de Sentimiento Muerto porque en esas canciones hay una parte de la historia musical venezolana que merece seguir siendo escuchada, “Nos gustaría que los jóvenes puedan acercarse a ellas, descubrir sus letras y sus sonidos, y encontrar lo que esa música les dice a ellos hoy”. En sus shows han visto a padres con sus hijos cantando una canción tras otra, y para ellos ha sido increíble. Cada persona las vive de una manera distinta, pero ahí están, compartiéndose. Evidenciar ese encuentro es una de las cosas más bonitas del proyecto, porque comprueba que esos temas, escritos entre los 80 y los 90 del siglo XX, también tienen un lugar tanto en el mundo presente como en el futuro cercano.

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