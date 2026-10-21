Nueve Noventa estrenó el tema “Perro Negro” exclusivamente en Aqustico

La grabación de “Perro Negro” se realizó con la ayuda del maestro Christophe Amalvy

(

@chrisamalvy

)

, quien habría participado como ingeniero de sonido en temas anteriores de la banda como “Furia”, “Fuego” y “Luna”, pero esta vez participaría en capturar el sonido de la batería. Por otro lado, Nueve Noventa sigue confiando en Ricardo Pérez (@

_ricardosan66_)

para la grabación de las guitarras, y el bajo grabado en el estudio personal de José San Martín. La canción fue mezclada y masterizada por Joshua González.