Nueve Noventa estrenó el tema “Perro Negro” exclusivamente en Aqustico

La banda de rock venezolana Nueve Noventa (990) regresa este 2026 con un nuevo sencillo “Perro Negro” que estrenaron el pasado 26 de agosto exclusivamente en la plataforma de streaming venezolana llamada Aqustico (@aqusticostreaming).
Prensa.
El año pasado Nueve Noventa (@nuevenoventaoficial) inició un reto de lanzar canciones cada 40 días y pudieron publicar cuatro temas entre los que se encuentran “Bruja”, “Ojos”, “Herramienta” y “Luces”. Los integrantes que conforman este cuarteto musical son Joshua González, voz principal y guitarra, Alejandro Torres en la batería y coros, Armando Alvarado en la guitarra y coros, y José San Martín en el bajo.
Este es uno de los temas más simples y suaves de la banda comenzando con una melodía que emana vibras nostálgicas pero a su vez meditativas, que se escuchará en gran parte de la pieza. Sin embargo, el sello de la agrupación son las cuerdas realizando sólidos y poderosos riffs, elementos que están presentes en el estribillo, todo esto acompañado con un motor rítmico de precisión y bien elaborado.
La historia de Perro Negro
Como es costumbre la composición musical estuvo a cargo de todos los integrantes de 990, y la letra por Joshua González, esta vez inspirado en una frase que dijo José San Martín en uno de sus viajes fuera de Caracas para realizar presentaciones de Nueve Noventa.
“El nuevo tema ’Perro Negro’ nació con una frase que soltó nuestro bajista San Martín en un viaje hacia Araure, íbamos camino a tocar y estamos pasando por una calle oscura, él ve un perro cruzando la calle y dice ‘pendiente con ese perro vestido de negro en la oscuridad’ dejamos pasar al perro, nos reímos, y eso dio pie para escribir un tema”, describió.
Según González plasmó en la letra, el canino representa un obstáculo disfrazado del “miedo” (puede ser miedo al futuro, al fracaso o alguna meta que quieres lograr pero tienes dudas) que simplemente tienes que superar.
A continuación el enlace de la canción en Aqustico:
La grabación de “Perro Negro” se realizó con la ayuda del maestro Christophe Amalvy (@chrisamalvy), quien habría participado como ingeniero de sonido en temas anteriores de la banda como “Furia”, “Fuego” y “Luna”, pero esta vez participaría en capturar el sonido de la batería. Por otro lado, Nueve Noventa sigue confiando en Ricardo Pérez (@_ricardosan66_) para la grabación de las guitarras, y el bajo grabado en el estudio personal de José San Martín. La canción fue mezclada y masterizada por Joshua González. Por otra parte, la portada de “Perro Negro” la hizo González dibujando a una mascota que tiene, un arte realizado a mano en un momento de inspiración, imprimiendo su arte en cada detalle de la obra. Las fotografías utilizadas son de una presentación en vivo de la agrupación en un local de Maracay, capturadas por el lente de Ricardo Pérez Rojas (@rick.prod).
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