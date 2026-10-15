Toumai llega a Venezuela de la mano de Hospitalar con un nuevo programa integral de cirugía robótica

La iniciativa combina tecnología de última generación, formación médica, infraestructura técnica y acompañamiento clínico para contribuir al desarrollo de programas de cirugía robótica en Venezuela.





Periodista. Gabriela Suniaga





Toumai, la plataforma de cirugía robótica de MicroPort, llega a Venezuela de la mano de Hospitalar con una propuesta dirigida a hospitales, médicos e instituciones de salud que busca ampliar el acceso a esta tecnología y contribuir a la evolución de los modelos de atención quirúrgica en el país.





Hospitalar, socio estratégico para la implementación en Venezuela





El programa se desarrolla a partir del trabajo conjunto de tres actores. MicroPort suma la tecnología, la formación especializada y el respaldo internacional; Hospitalar aporta la infraestructura técnica y clínica necesaria para que el programa no dependa exclusivamente del fabricante internacional; y cada institución de salud participa desde su gestión clínica, programación de pacientes y procesos de habilitación institucional.





Con más de cuatro décadas de trayectoria, Hospitalar cuenta con presencia en Caracas, Barquisimeto y Maturín, además de un equipo integrado por 25 ingenieros biomédicos y 28 especialistas clínicos.





Esta capacidad técnica y clínica permite a la empresa ofrecer acompañamiento y soporte local durante las diferentes etapas de implementación, consolidando su papel como socio estratégico de las instituciones de salud para el desarrollo de programas de cirugía robótica.





Una experiencia que ya está en marcha en Venezuela





El Hospital Universitario de Caracas y el CDD Las Mercedes ya cuentan con sus programas operativos, mientras que el Instituto Docente de Urología figura como próxima instalación, con una expansión prevista hacia Valencia. A escala internacional, MicroPort reporta registros en Brasil (ANVISA), la Unión Europea (CE MDR) y China (NMPA), además de la certificación ISO 13485:2016.





En Estados Unidos, la plataforma participa en una investigación clínica sobre telecirugía. Formación médica y desarrollo de capacidades locales Uno de los pilares de la propuesta es la formación de los equipos médicos.





El programa contempla simulación, entrenamiento específico y un inicio clínico acompañado, con el propósito de facilitar la incorporación progresiva de las herramientas y metodologías asociadas a la cirugía robótica. La formación se complementa con modelos de práctica hiperrealistas de IMRA, que permiten a los profesionales entrenarse de manera repetible en un entorno controlado.





También incluye la tecnología One-Click, que permite conectar una consola remota con el sistema Toumai instalado en un centro de salud para realizar teleproctoring, es decir, orientación remota con control local, y telecirugía, mediante el control del robot desde otra ubicación.





Construir el futuro de la cirugía robótica en Venezuela





La llegada de Toumai representa una oportunidad para avanzar hacia una nueva etapa de la medicina en Venezuela, en la que la tecnología se integre con la formación, el conocimiento y el acompañamiento local.

Para Hospitalar, el objetivo es ser un aliado en la construcción de programas de cirugía robótica en todo el país, acompañando a hospitales y equipos médicos desde la implementación tecnológica hasta la formación y el soporte continuo.



