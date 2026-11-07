Apnea del sueño y obesidad: un peligroso círculo vicioso

La apnea obstructiva del sueño y la obesidad deterioran la salud cardiovascular y metabólica de los pacientes. El Dr. Wartan Keklikian, especialista en medicina bariátrica, advierte sobre los riesgos de este trastorno respiratorio.

Prensa. Leonisia Cusati

El exceso de peso corporal y los trastornos respiratorios nocturnos configuran un complejo cuadro clínico que afecta a un amplio sector de la población adulta. Según el Dr. Wartan Keklikian, cirujano general especialista en cirugía laparoscópica, robótica Da Vinci Xi y medicina bariátrica, la apnea obstructiva del sueño se presenta como un trastorno crónico y repetitivo.

Esta condición ocurre cuando los tejidos blandos de la garganta y la lengua colapsan mientras se duerme, lo que interrumpe de forma abrupta el flujo normal de aire hacia los pulmones.

La principal causa del problema es la obesidad. El cúmulo excesivo de tejido adiposo alrededor del cuello, el tórax y el abdomen ejerce una presión directa sobre las vías respiratorias superiores. Este fenómeno pasa desapercibido para la gran mayoría de las personas afectadas, quienes suelen normalizar el cansancio diario. Sin embargo, el especialista señala que el trastorno influye directamente en el rendimiento laboral, las relaciones interpersonales y la estabilidad emocional.

El impacto de la obesidad en la apnea del sueño

La relación entre ambos padecimientos responde a factores mecánicos y anatómicos muy precisos. El doctor explica que "cuando el cuello, el tórax y el abdomen están llenos de grasa, se comprimen y la tráquea se estrecha considerablemente”. Los ronquidos intensos y las pausas respiratorias prolongadas figuran entre los síntomas más evidentes de esta condición.

Al dormir, el paciente experimenta episodios de asfixia repentina, sudoración excesiva y, como mecanismo de defensa, su organismo genera micro despertares involuntarios que fragmentan el descanso. Al día siguiente, siente una somnolencia excesiva, al punto de representar un riesgo latente al conducir vehículos o ejecutar labores cotidianas que exigen total atención y concentración mental.

Indica el Dr. Keklikian que los hombres mayores de cuarenta años con sobrepeso importante, y las mujeres en etapa menopáusica, constituyen los grupos demográficos con mayor incidencia. A pesar de ello, el desarrollo de la obesidad infantil y juvenil ha propiciado la aparición de estos cuadros clínicos en etapas cada vez más tempranas de la vida, incluyendo a la población adolescente.

Consecuencias cardiovasculares y metabólicas

Advierte el cirujano laparoscópico que “este proceso trastorna de forma profunda el funcionamiento del sistema cardiovascular y acelera la aparición de patologías severas. Las personas que padecen esta alteración presentan un riesgo elevado de sufrir hipertensión arterial refractaria, infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares tanto de tipo isquémico como hemorrágico.”

Asimismo, la fragmentación constante del descanso nocturno desregula las hormonas encargadas de modular el apetito, lo que intensifica el deseo de consumir alimentos ricos en carbohidratos y productos ultraprocesados.

Protocolo de abordaje y alternativas terapéuticas

El diagnóstico preciso de este trastorno requiere una evaluación médica multidisciplinaria y exhaustiva, comenzando por la polisomnografía, un examen que registra los patrones respiratorios durante toda una noche en un laboratorio especializado.

También se debe valorar el índice de masa corporal, el perímetro del cuello y la circunferencia de la cintura del paciente. Se ejecutan perfiles de laboratorio completos, estudios de composición corporal mediante bioimpedancia y valoraciones neumológicas especializadas que incluyen espirometrías y ecocardiogramas.

De acuerdo con el Dr. Keklikian, los avances farmacológicos recientes han incorporado opciones terapéuticas eficaces para el manejo integral de la obesidad y sus comorbilidades asociadas. “El uso de péptidos inyectables orientados a la reducción de peso y de la grasa visceral, ha demostrado beneficios significativos en el control de la sintomatología respiratoria nocturna”, indica el especialista.

No obstante, cuando el origen del problema se vincula directamente con la obesidad, la cirugía bariátrica representa la alternativa definitiva. “Al disminuir el volumen de tejido adiposo en el abdomen, el tórax y la región cervical, se elimina la compresión mecánica sobre la vía aérea”, asegura el doctor Keklikian y puntualiza que esta intervención "mejora muchísimo la calidad de vida del paciente, porque al disminuir la grasa en el abdomen, en el tórax y en el cuello, básicamente se elimina el colapso mecánico".

Bajo su filosofía de acompañamiento integral Con-Ciencia, el especialista combina la máxima exactitud diagnóstica con un seguimiento continuo, pre y posoperatorio, que elimina el temor al quirófano y garantiza una intervención segura y personalizada.

Para más información, visite @drwartan en Instagram.