Yelliprota estrena su EP "Capital", la nueva esencia del rock capitalino

La presentación se hará en un evento pro-fondos liderado por DocuMetal

Prensa. Roberto Palmitesta





La escena musical caraqueña recibe una fuerte dosis de originalidad con el lanzamiento de "Capital", el primer EP de la banda Yelliprota. Con un sonido bastante característico, la banda es conocida por tener una música que suena a "rock capitalino". La agrupación presentará oficialmente este nuevo trabajo discográfico en un evento especial pro-fondos llamado “Música y un Gran Propósito Vol 1 “, a beneficio de personas afectadas por los terremotos de junio en La Guaira y El Junquito que se realizará el 30 y 31 de octubre en Los Teques.





El título del lanzamiento no es casualidad; va en perfecta sintonía con la esencia de la banda, concibiendo una obra que funciona como un reflejo directo de Caracas, sus realidades, disconformidades y vivencias cotidianas.

El relato de una ciudad a través de un sonido crudo

Compuesto por cinco temas ordenados milimétricamente, el EP abre con "Amanda", su primer sencillo, seguido de "Se acabó la risa", "Línea 1", "Yelli & Protest" y "Noche". Estas piezas representan una entrega liberadora que expone la combinación de influencias de la banda a través de su sonido más crudo.





Tras haber presentado "Amanda", Yelliprota seleccionó como siguiente sencillo promocional a "Línea 1", una canción pilar que hace referencia al metro de Caracas y refleja cómo un ícono que alguna vez fue percibido como moderno y vanguardista, hoy es solo un espejismo de lo que fue.





A través de letras que exploran desde el entorno urbano hasta la propia escena musical, la agrupación busca transmitir mensajes directos e indirectos, dejando siempre el espacio para que el oyente haga suya cada canción.

Producción

Grabado en Caracas, con música de Yelliprota, letras de Pedro Farias y producción de Luis Flores, el desarrollo de este trabajo desde 2024 también dejó experiencias invaluables para el grupo, como un viaje para un toque en Valencia que terminó uniéndolos mucho más como equipo.

El apartado estético de "Capital" engloba perfectamente su concepto sonoro mediante un profundo contr

aste visual. La portada es una representación de cómo dos realidades chocan en el día a día caraqueño: por un lado, una guacamaya de colores cálidos que encarna la belleza natural y la libertad; por el otro, la anarquía y la fuerte decadencia de la urbe.

Sobre la portada señala Ángel, batería del grupo, que: “es la muestra de cómo éstas dos realidades convergen y luchan en el día a día". A su vez, Pablo, el bajista, señala: " ‎La portada no sé de dónde nació exactamente. Fue una expresión a raíz de los temas que hicimos. Considero que viene desde un punto de vista temporal muy diferente, porque llevamos componiendo éste EP desde 2024”.

A pesar de retratar esta miseria, el arte es un recordatorio de que la música tiene energía y de que no todo está perdido; es un llamado a señalar lo que está mal para trabajar en mejorarlo.

Futuro prometedor

Para Yelliprota, este lanzamiento es la culminación de un proceso creativo sin ataduras ni miedos, donde decidieron hablar de lo que querían. "Capital" es su compromiso de hacer música. “Buscamos lo más alto, que nuestra música retumbe en cada rincón de nuestro país" señala Pablo.

Ante el resultado del EP, Pedro señala: " Para mí este EP es muy liberador, muestra nuestros estilos y gustos combinados”. Su nuevo sencillo, " Línea 1”, representa un ícono de la Caracas moderna y que, señalan, busca reflejar las vivencias cotidianas al igual que todos los temas del disco. "Todos son relatos que van vinculados de alguna u otra manera, a nuestro entorno y de dónde vivimos; que como dice el nombre del EP es Caracas”, afirma el grupo.

La banda está conformada por Pablo Ramirez (Bajo), Ángel Michelena (Batería) y Pedro Faria (Voz y guitarra). Sin duda uno de los mejores lanzamientos musicales en la escena loca de los últimos años.

Sigue a Yelliprota en sus plataformas oficiales:

(En todas las redes sociales los encuentras como @yelliprota)