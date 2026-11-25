Artículo 296-A del código penal venezolano: Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años. Si los hechos descritos en el aparte anterior fueren cometidos por un funcionario público, valiéndose del anonimato o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera parte. Este artículo será aplicado sin perjuicio a lo establecido en la legislación especial sobre los delitos informáticos, telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos. Por Abogado José Pérez Fumero. 25/11/2026.

Fundamentos jurídicos principales

∙ Violación al principio de legalidad y taxatividad (Art. 49.6 CRBV): El derecho penal exige que los delitos estén descritos de forma clara, precisa e inequívoca. Según la doctrina penal y análisis de organizaciones como Acceso a la Justicia, conceptos como "pánico" o "zozobra" son estados emocionales subjetivos e indeterminados. Esto permite que los jueces o fiscales interpreten la norma de manera discrecional o arbitraria.





∙ Restricción ilegítima a la libertad de expresión (Arts. 57 y 58 CRBV): La Constitución protege el derecho a expresar pensamientos e ideas sin censura previa y a recibir información oportuna y veraz. Los juristas advierten que castigar penalmente la difusión de información considerada "falsa" por el Estado convierte a las autoridades en árbitros de la verdad y genera autocensura en periodistas y ciudadanos.





∙ Incumplimiento del test de proporcionalidad y necesidad: De acuerdo con estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, citados por entidades como el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), cualquier limitación a la expresión debe ser estrictamente necesaria en una sociedad democrática. Imponer penas de prisión de dos a cinco años se considera una medida desproporcionada frente a otras vías menos lesivas, como el derecho a réplica o la rectificación.





∙ Desconocimiento del principio de intervención mínima (Ultima Ratio): En el derecho penal moderno, la cárcel debe ser el último recurso del Estado, reservado únicamente para proteger bienes jurídicos concretos ante daños graves. Penalizar el mero acto de informar u opinar bajo supuestos vagos de "alteración de la tranquilidad" criminaliza el debate público.





∙ Incompatibilidad con estándares internacionales (Art. 23 CRBV): Los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional en Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversas relatorías de la ONU han establecido de forma reiterada que la penalización de las llamadas "noticias falsas" o la desinformación es incompatible con las garantías de una democracia pluralista. En el ordenamiento jurídico venezolano, el artículo 296-A del Código Penal y la Ley Constitucional contra el Odio comparten el uso de tipos penales abiertos para restringir la expresión, pero difieren en su alcance y severidad. Para impugnar estas normas, la Constitución de 1999 establece un sistema mixto de control de la constitucionalidad.





Mecanismos constitucionales de impugnación en Venezuela que debemos utilizar a la brevedad posible.

De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), existen tres vías principales para cuestionar o anular una norma penal considerada inconstitucional:





∙ Control concentrado de la constitucionalidad (Art. 336.1 CRBV): Es una acción popular de nulidad por inconstitucionalidad que cualquier ciudadano puede interponer directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Si la Sala declara la nulidad total o parcial del artículo 296-A, la decisión tiene efectos erga omnes (generales) y la norma queda expulsada del ordenamiento jurídico.





∙ Control difuso de la constitucionalidad (Art. 334 CRBV): Cualquier juez penal de la República, de oficio o a solicitud de la defensa dentro de un juicio concreto, tiene el deber de desaplicar el artículo 296-A si considera que colide con la Constitución. Como explica Acceso a la Justicia, esta decisión solo tiene efectos inter partes (para ese caso específico) y debe ser remitida en consulta obligatoria a la Sala Constitucional para su revisión.





∙ Iniciativa legislativa para derogatoria o reforma (Arts. 204 y 218 CRBV): Las leyes se derogan por otras leyes. La reforma del Código Penal puede ser impulsada por los diputados de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional, el TSJ (en materia judicial) o mediante iniciativa popular respaldada por al menos el 0,1 % de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral.