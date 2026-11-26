Tras el exitoso lanzamiento de “Enamorado de Ella”, la banda carabobeña presenta un nuevo adelanto de su primer álbum de estudio, “Nostalgia”, combinando la potencia del pop-rock con una historia llena de humor e ironía.
CARACAS, VENEZUELA. – Tras consolidar su debut en la escena nacional con el tema “Enamorado de Ella”, la agrupación venezolana de pop-rock EFECTO, originaria de Valencia, estado Carabobo, regresa con su nuevo sencillo promocional titulado “Mi Novia Reggaetonera”. Este lanzamiento forma parte de su primera producción discográfica de larga duración, Nostalgia, y reafirma la identidad sonora del grupo a través de guitarras contundentes, un groove envolvente y líricas cotidianas que conectan de inmediato con el público.
“Mi Novia Reggaetonera” es un enérgico tema de pop-rock que narra con mucho humor la historia de un músico de academia y rockero purista —enemigo declarado de los ritmos comerciales— cuya soberbia musical se derrumba al enamorarse de una chica fanática del reguetón. A través de riffs potentes y una letra cargada de ironía, el protagonista confiesa cómo pasó de dar discursos sobre solfeo y armonía a olvidar sus prejuicios, soportar las burlas de su propia banda y terminar perreando en la pista y cantando en conciertos de música urbana por amor.
La producción artística del sencillo estuvo a cargo de Hugo Valles y Juan Sebastián Cortez. El tema fue grabado, mezclado y masterizado en los reconocidos estudios Sonidos Henry, bajo la ingeniería de sonido de Henry Loaiza y Luis Fernando Núñez, logrando un acabado técnico de alto estándar para la radio y las plataformas digitales. Formada en febrero de 2025, EFECTO está integrada por Juan Sebastián Cortez (voz principal y guitarra), Hugo Valles (bajo y coros), Gabriel Megías (guitarra principal) y Félix González (batería).
Su álbum debut, Nostalgia, reúne siete composiciones originales —cinco firmadas por Juan Sebastián Cortez y dos por Hugo Valles— que recorren diversos matices del pop-rock, el rock alternativo, el punk y la balada, ofreciendo una propuesta musical versátil, enérgica y conceptualmente sólida.