​Carta abierta a María Corina Machado y al alma herida de Venezuela por Ismael León.

​ Por: Ismael León (Diputado a la Asamblea Nacional del año 2015 y luchador frontal contra la corrupción)





​Hermanos venezolanos y estimada María Corina:





​Te escribo desde la trinchera inquebrantable de quien ha entregado su libertad y su piel por defender a esta patria. Mi trayectoria en el Parlamento de 2015 no se construyó con silencios cómplices; se fraguó denunciando de frente a los intocables del poder. Comencé señalando los desfalcos monumentales bajo las narices del propio Hugo Chávez, cuando expuse a la exministra de salud Eugenia Sader por el fraude imperdonable de saquear los fondos destinados al gran hospital cardiológico de adultos que hoy sigue siendo un grito ahogado para los enfermos.





​Fui más allá al destapar los turbios negociados petroleros de Raúl Gorrín, apadrinados descaradamente por los hijos de Cilia Flores, al igual que el asqueroso entramado criminal de los "narcosobrinos". Pero si hubo una puñalada que desgarró mi conciencia, fue la traición de los "diputados alacranes": cuando la falsa oposición y el régimen se amalgamaron en una sola mafia para venderme, destruirme y arrojarme al calabozo. Con la misma firmeza expuse las vergonzosas cartas de buena conducta de Freddy Superlano, lo que me costó la expulsión de Voluntad Popular. No me doblegué entonces, ni me doblegaré jamás, porque la lealtad a la verdad está muy por encima de cualquier sigla partidista.





​Sé muy bien que los corruptos me tildan de insensato. Lo hacen porque tiemblan despavoridos ante la inminencia de la justicia. A mí el miedo me lo arrancaron a golpes y silencios entre cuatro paredes oscuras; por eso hoy hablo sin tapujos.





​El clamor unánime que recorre cada rincón de nuestra geografía no tolera más ambigüedades: el pueblo exige hechos palpables, quiere ver a los saqueadores tras las rejas. Indigna hasta los tuétanos contemplar cómo los vástagos de los grandes apellidos de la cúpula roja se pasean impunes, nadando en opulencia, mientras el venezolano de a pie agoniza en el calvario de la miseria absoluta.





​No hablamos de cifras frías en un papel burocrático; hablamos de carne viva, de la tragedia humana que estrangula a nuestras familias:





​Cada vez que un infame —sin importar si milita en el régimen o desfila en la oposición— se apropia ilícitamente de un dólar del erario público, le arrebata con sevicia el pan de la boca a un niño hambriento. Cada latrocinio equivale a despojar de su tratamiento a un abuelo que expira en la antesala de un hospital desmantelado. ¡Cada acto de corrupción estrangula el derecho a la vida de un recién nacido al negarle una incubadora o un simple insumo para respirar!









​Cuando recorres las calles y escuchas el clamor de cambio, la gente anhela la firmeza de la Dama de Hierro. Bien lo has advertido con la fuerza que el país demanda: “Un corrupto jamás combatirá la corrupción”, porque quien trae pactos bajo la mesa termina siendo socio de la misma tragedia. Por eso hoy te lo digo con la contundencia de tus propias palabras cuando exiges transparencia radical: “Aquí se va a saber todo y rendirán cuentas todos los corruptos”, sin importar las siglas, los blasones o los apellidos.





​Es imperativo demoler la burocracia parásita que asfixia a las instituciones. ¿Cómo justificar tanta infamia cuando existen hospitales con veinte choferes de ambulancia en nómina... y una sola ambulancia inservible pudriéndose en el estacionamiento? ¿Cómo tolerar a dirigentes sindicales parásitos que cobran sin trabajar mientras la salud pública se desangra?





​Para heredarles a nuestros jóvenes una Venezuela inmaculada, este flagelo no puede relegarse ni silenciarse en tus discursos; tiene que erigirse como el eje vertebral de tu mensaje. El país demanda un liderazgo blindado, rodeado de profesionales probos, transparentes y totalmente independientes de colores partidistas, que blinden los expedientes sin que les tiemble el pulso.





​Asimismo, los medios de comunicación independientes deben asumir un rol estelar. Requeremos pantallas y micrófonos valientes, inmunes a sobornos, que expongan ante la opinión pública los rostros de los bandidos antes de ser conducidos a las puertas de una celda.





EL ORGANISMO SUPREMO DE JUSTICIA Y ERRADICACIÓN TOTAL DE LA CORRUPCIÓN (OSETRA) EL ORGANISMO SUPREMO DE JUSTICIA Y ERRADICACIÓN TOTAL DE LA CORRUPCIÓN (OSETRA)





​Para que la lucha contra la impunidad trascienda la retórica electoral y se convierta en una cirugía mayor, propongo la instauración inmediata del Organismo Supremo de Justicia y Erradicación Total (OSETRA), estructurado sobre cuatro pilares inflexibles:





​Tribunal Implacable Anticorrupción: Un estrado judicial 100% independiente y ciudadano, facultado para procesar los crímenes económicos del pasado y del presente con nombres, apellidos y cero contemplaciones políticas.





​Pena Capital para Delitos de Alta Corrupción: Una reforma constitucional categórica para aplicar la pena máxima a todo funcionario, operador judicial o político que haya desfalcado a la nación, tipificando el saqueo como un atentado masivo contra la vida.





​Cárceles de Máxima Severidad (Modelo Bukele): Aislamiento estricto, supresión absoluta de privilegios tecnológicos y trabajos forzados bajo un régimen de rigor implacable para toda esta casta de delincuentes de cuello blanco.





​Muerte Civil y Confiscación Absoluta: Expropiación inmediata e implacable de todos los bienes, empresas e inversiones ilícitas rastreadas en cualquier latitud del planeta para destinarlas íntegramente a rediseñar la salud y la educación pública, decretando inhabilitación perpetua para la función pública.





​Pueblo de Venezuela, estimada María Corina: La refundación de nuestra patria exige una coherencia quirúrgica y tolerancia cero frente a los traidores. Si vamos a sanear este suelo sagrado, lo haremos de raíz, sin concesiones y caiga quien caiga.





​Ismael León



