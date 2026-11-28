Prensa. Trascendencia PR.
Tras consolidar el recorrido de su segundo EP conceptual, Chapter II: The Sleeping Prophet (2025), el dúo venezolano de heavy metal y metal progresivo Civilis (Integrado por Bertrand Cape y Félix Molina) abre un paréntesis especial antes de encarar el desenlace de su trilogía discográfica. El próximo 30 de noviembre de 2026, la agrupación estrenará en plataformas digitales su interpretación de “Breaking into Heaven”, tema originalmente publicado bajo el estandarte de Heaven & Hell. Lejos de ser una elección al azar, revisitar esta pieza supone volver a una de las piedras angulares en el ADN sonoro del proyecto. Desde el debut homónimo de Civilis en 2018, Bertrand Cape (Galardonado como Mejor Ingeniero de Sonido en la VIII Edición los Premios Melomaniac) ha señalado la etapa de Ronnie James Dio junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Vinny Appice como una referencia directa en su manera de entender los riffs densos, las atmósferas oscuras y la interpretación vocal. “Breaking into Heaven”, corte que abrió el álbum The Devil You Know (2009), encuentra aquí una lectura fiel al peso del original, pero filtrada por las afinaciones graves y la textura contemporánea que distingue al dúo. Este lanzamiento inaugura oficialmente The Sleeping Prophet Sequels, un díptico de versiones concebido como epílogo para despedir la etapa de Chapter II: The Sleeping Prophet. El arte del sencillo (obra del también venezolano Cessar Calatrava) acompaña ese espíritu clásico con una portada dominada por la figura de un demonio en tonos carmesí y tipografía de corte sabbáthico, encabezada por el subtítulo “An Interpretation of Heaven and Hell”. De esta manera, Civilis retoma la dinámica que ya mostró en 2023 cuando reimaginó “Powerslave” de Iron Maiden tras el estreno de Chapter I: Epiphany, reafirmando su tradición de alternar sus obras conceptuales propias con homenajes puntuales a los pilares del género.