Prensa: Conecta Comunicaciones
Doritos®, la marca líder de snacks, incorpora nuevamente a su portafolio a Doritos® Cool Ranch “para los que saben” disfrutar de una experiencia intensa y diferente. El snack regresa para reconectar con quienes ya conocen su inconfundible sabor y conquistar a nuevos consumidores
PepsiCo Venezuela, empresa agroindustrial líder en el país, sorprende a los consumidores con el regreso de Doritos® Cool Ranch a los anaqueles venezolanos, uno de los sabores más icónicos y recordados de la marca. Bajo el concepto “Para los que saben”, Doritos® invita a los consumidores a redescubrir el sabor que tanto anhelaban.
La reincorporación de Doritos® Cool Ranch al portafolio de PepsiCo responde al compromiso de la compañía de escuchar a sus consumidores. A lo largo de los años, este sabor ha permanecido en la memoria y en las conversaciones de quienes saben apreciar combinaciones únicas, consolidándose como una de las variedades más recordadas de la marca.
“Hay sabores que permanecen en la memoria y Doritos Cool Ranch es uno de ellos. Es el regreso de un clásico que muchos consumidores estaban esperando, y para nosotros es fundamental escucharlos, porque son ellos quienes nos eligen en el anaquel y tienen la última palabra. Cool Ranch llega para los que saben, es decir, para quienes valoran los sabores intensos y auténticos desde el primer bocado. Es una invitación abierta: tanto quienes ya lo disfrutaron como quienes lo probarán por primera vez”, afirmó Liliana Rivera, Gerente Sr. de Mercadeo de PepsiCo Venezuela.
Doritos® Cool Ranch está disponible en todos los puntos de venta a nivel nacional en dos presentaciones pensadas para acompañar en diversas ocasiones de consumo. El empaque de 42 gramos es ideal para porciones individuales y recargar la intensidad del sabor en cualquier momento, mientras que la presentación de 140 gramos está diseñada para compartir y acompañar con dips, cremas o salsas durante reuniones, celebraciones y encuentros de entretenimiento.
Un portafolio para todos los gustos
Rivera destacó que el regreso de Doritos® Cool Ranch complementa un portafolio reconocido por sus sabores intensos y propuestas diferenciadoras.
Junto a variedades como Doritos® Mega Queso, favorito de quienes disfrutan una experiencia intensa de sabor; Doritos® Flamin' Hot, para los amantes del picante; y Doritos® Dinamita en sus versiones Limón Taquero y Flamin' Hot, Cool Ranch amplía las opciones de la marca para responder a diferentes gustos y preferencias.
Duelo Doritos®: ¿Team Atrevido o Team Cool?
Con el regreso de Cool Ranch, Doritos® lanzó “Duelo Doritos®”, un juego digital en www.duelodoritos.com donde los consumidores eligieron su bando, Team Cool (Cool Ranch) o Team Atrevido (Mega Queso), crearon su avatar y compitieron por conquistar píxeles en un mural estilo videojuego retro.
Entre el 15 de octubre y el 13 de noviembre de 2026, los participantes sumaron puntos al marcar píxeles, cumplir misiones, invitar amigos y entrar todos los días. El juego incluyó transmisiones en vivo por TikTok con capitanes de cada bando.
Los 20 participantes con más puntos recibirán una PlayStation 5 (primer lugar), merchandising de edición limitada (segundo y tercer lugar) y artículos de la marca con productos Doritos® (puestos del 4 al 20). Además, cinco participantes serán elegidos por sorteo para recibir una Mystery Box.
Para conocer más detalles de todo lo que trae Doritos®, puedes seguirlos en las redes sociales oficiales de la marca: Instagram @doritosvzla y TikTok @doritos.venezuela.
Acerca de PepsiCo
Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. El portafolio de productos de PepsiCo incluye Lay´s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream que generan más de $1,000 millones cada una en ventas minoristas anuales estimadas.
Lo que guía a PepsiCo es nuestra visión de ser el líder mundial en bebidas y alimentos convenientes al ganar con pep+ (PepsiCo Positive). Pep+ es nuestra transformación estratégica de extremo a extremo que pone la sostenibilidad y el capital humano en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento operando dentro de los límites planetarios e inspirando un cambio positivo para el planeta y las personas.
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