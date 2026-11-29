Prensa. EQS Musica - #1 in Tropical Music

La industria de la música tropical celebra un nuevo logro: DerekVinci alcanza el millón de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que marca un importante capítulo en su trayectoria y confirma el crecimiento de su propuesta musical dentro del mercado internacional.

Conocido como “The Cøde Breaker”, DerekVinci ha construido una carrera donde la producción musical, la ingeniería de audio y la visión empresarial se unen para impulsar nuevos sonidos y talentos. Fundador y CEO de EQS Música, su historia comenzó en Boston en 1998 y continuó en Orlando desde 2006, construyendo una plataforma musical que hoy trabaja por expandir los sonidos tropicales hacia nuevos mercados.

Detrás de la consola en vivo y en el estudio, DerekVinci ha desarrollado una trayectoria vinculada a grandes figuras de la música latina. Una experiencia que ha contribuido a desarrollar su criterio sonoro y su visión de producción.





Sin embargo, su mayor apuesta va más allá de los estudios de grabación. A través de EQS Música, ha construido un equipo de artistas, ingenieros, productores y profesionales de la industria con una misión compartida: desarrollar talento, fortalecer la identidad del género y llevar la música tropical a escenarios internacionales.

Alcanzar un millón de oyentes mensuales en Spotify representa un reconocimiento al trabajo, la constancia y la evolución de un proyecto que se ha construido disco a disco, artista a artista y producción a producción. Hoy, DerekVinci continúa apostando por la innovación, las colaboraciones y el crecimiento de la música tropical y Latino urbano, demostrando que su visión no se limita a producir canciones, sino a construir un movimiento musical con proyección global.

Un millón de oyentes. Una trayectoria de décadas. Una visión: llevar la música tropical al próximo nivel.