Kannabis relanza "No Comemos Guerra" y anuncia nuevo disco para 2027🔥

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La escena venezolana celebra la vigencia de una de las agrupaciones más aguerridas del underground capitalino, Kannabis confirman oficialmente el relanzamiento de su emblemático primer álbum oficial "No Comemos Guerra". Disponible en plataformas digitales a partir de este 29 de octubre de 2026.



Originalmente editado en el año 2008, No Comemos Guerra fusiona el poder destructivo del metal con la crudeza del hardcore, el crossover y el thrash. Esta nueva edición llega con un sonido repotenciado para complacer tanto a sus seguidores de antaño como a las nuevas generaciones de la movida pesada nacional.



Rumbo a un nuevo álbum en 2027

Tras su exitosa y vibrante presentación en el Hard Rock Café Caracas, donde compartieron tarima junto a la agrupación F#ck That! (Tributo a Korn) el pasado 04 de septiembre, Kannabis inicia oficialmente las sesiones de grabación de lo que será su segundo álbum de estudio oficial (aún sin título definitivo), proyectado para ver la luz en el transcurso del año 2027. Este nuevo material promete consolidar la madurez musical y la fuerza lírica que han caracterizado al quinteto en sus más recientes presentaciones en vivo.



Más de dos décadas de historia underground

Fundados en Caracas en el año 2002, Kannabis irrumpió en la escena con una propuesta irreverente, caracterizada por su energía en tarima y su capacidad para conectar con el público. A lo largo de su trayectoria, la agrupación destacó en eventos de gran relevancia como el Festival Alma Mater de la Fundación Nuevas Bandas o más recientemente en el Wacken Metal Battle Venezuela 2025, además de una nutrida lista de festivales a nivel nacional. Su discografía incluye el demo de culto como Tuko Uff! y temas icónicos como Piedad, pieza que han rotado en emisoras históricas como 92.9 FM y cuyo videoclip apareció en pantallas de televisión nacional como Puma TV.



La alineación actual de Kannabis está conformada por:

Jesús Xafra – Voz principal

Samuel Estanga – Guitarra

Víctor Calderón – Guitarra y coros

Alex Maza – Bajo y coros

Mauro Barreto – Batería

Para los coleccionistas y verdaderos fanáticos de la banda, la mercancía oficial de Kannabis (franelas, material coleccionable y accesorios) ya se encuentra disponible en las instalaciones de Machete Store, ubicada en el Centro Comercial Arta, Chacaíto, Caracas.