 Kannabis relanza "No Comemos Guerra" y anuncia nuevo disco para 2027🔥 - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

martes, 10 de noviembre de 2026

Kannabis relanza "No Comemos Guerra" y anuncia nuevo disco para 2027🔥

 

Prensa. Trascendencia PR

La escena venezolana celebra la vigencia de una de las agrupaciones más aguerridas del underground capitalino, Kannabis confirman oficialmente el relanzamiento de su emblemático primer álbum oficial "No Comemos Guerra". Disponible en plataformas digitales a partir de este 29 de octubre de 2026.

Originalmente editado en el año 2008, No Comemos Guerra fusiona el poder destructivo del metal con la crudeza del hardcore, el crossover y el thrash. Esta nueva edición llega con un sonido repotenciado para complacer tanto a sus seguidores de antaño como a las nuevas generaciones de la movida pesada nacional.


Rumbo a un nuevo álbum en 2027
 

Tras su exitosa y vibrante presentación en el Hard Rock Café Caracas, donde compartieron tarima junto a la agrupación F#ck That! (Tributo a Korn) el pasado 04 de septiembre, Kannabis inicia oficialmente las sesiones de grabación de lo que será su segundo álbum de estudio oficial (aún sin título definitivo), proyectado para ver la luz en el transcurso del año 2027. Este nuevo material promete consolidar la madurez musical y la fuerza lírica que han caracterizado al quinteto en sus más recientes presentaciones en vivo.


Más de dos décadas de historia underground
 

Fundados en Caracas en el año 2002, Kannabis irrumpió en la escena con una propuesta irreverente, caracterizada por su energía en tarima y su capacidad para conectar con el público. A lo largo de su trayectoria, la agrupación destacó en eventos de gran relevancia como el Festival Alma Mater de la Fundación Nuevas Bandas o más recientemente en el Wacken Metal Battle Venezuela 2025, además de una nutrida lista de festivales a nivel nacional. Su discografía incluye el demo de culto como Tuko Uff! y temas icónicos como Piedad, pieza que han rotado en emisoras históricas como 92.9 FM y cuyo videoclip apareció en pantallas de televisión nacional como Puma TV

La alineación actual de Kannabis está conformada por:

  • Jesús Xafra – Voz principal
  • Samuel Estanga – Guitarra
  • Víctor Calderón – Guitarra y coros
  • Alex Maza – Bajo y coros
  • Mauro Barreto – Batería

Para los coleccionistas y verdaderos fanáticos de la banda, la mercancía oficial de Kannabis (franelas, material coleccionable y accesorios) ya se encuentra disponible en las instalaciones de Machete Store, ubicada en el Centro Comercial Arta, Chacaíto, Caracas.


Sigue a Kannabis: 

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.