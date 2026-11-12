Suenan los tambores en Caracas: listo el V Encuentro de Escuelas de Percusión

El evento reunirá cuatro centros de formación de distintas escuelas de Caracas, Guatire y La Guaira.

Prensa Fundación Parque Cultural Tiuna El Fuerte (PCTF)

Con el objetivo de conservar, promover, difundir y enseñar a las nuevas generaciones la música basada en la percusión afrovenezolana y afrocaribeña, llega el V Encuentro de Escuelas de Percusión, que se realizará el 30 de octubre a las 3:00 pm en las instalaciones del Parque Cultural Tiuna El Fuerte. La cita, que cuenta con la coordinación general del profesor Richard Parada, reunirá a los siguientes centros de formación: Escuela Memorias de un Sonido Ancestral (Caricuao), Escuela Maderita (San Agustín), Parranda San Juan de Tony (Guatire), Talleres formación agrupación cultural los Hijos de San Juan (La Vega), Cadcepuya (San Agustín), Escuela de Percusión Afro Cultural Proyecto Negro la Fusión (La Guaira) y los anfitriones de la Escuela Tiuna el Fuerte (El Valle). Cada una ofrecerá al público una presentación de sus destrezas.

Para el maestro Richard Parada, el propósito fundamental de este encuentro de percusión gira en torno en que cada estudiante “conozca a fondo nuestra música afrovenezolana y afrocaribeña, adquiriendo las herramientas necesarias para integrarse en el futuro a grupos o bandas populares del país. Pero, sobre todo, nuestro mayor objetivo es sembrar en ellos el orgullo de ser venezolanos, impulsándolos a defender nuestra cultura y nuestros sonidos afrovenezolana dondequiera que vayan”.

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Más allá de los recitales que ofrecerá cada escuela al público, el corazón de este evento radica en compartir una gran celebración colectiva, para conmemorar todo lo vivido y aprendido a lo largo de los cinco encuentros de escuelas de percusión. Para los organizadores, esa convivencia y hermandad es uno de los principales logros, porque lo ideal es buscar la unidad dentro de la práctica colectiva de la música, en este caso de la percusión y no la individualidad. La entrada para este quinto encuentro es gratuita y para todo público.

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“La verdadera importancia de dar clases en nuestro centro cultural y en toda Venezuela radica en guiar a nuestros alumnos para que se conviertan en buenos ciudadanos y en hombres y mujeres de bien, ya que ellos representan el futuro de nuestro país. Ellos serán quienes darán continuidad al legado de nuestros maestros y ancestros, defendiendo y preservando nuestra música afrovenezolana, tradicional y popular. Para mí, ese es el propósito fundamental que tiene cada maestro al enseñar música, percusión o arte en general a sus estudiantes”, enfatizó el profesor Parada.

“Las expectativas para esta actividad en el Parque Cultural Tiuna el Fuerte son muy altas. Nuestro propósito fundamental es que se sigan sumando nuevas personas e interesados a nuestro taller, para así continuar con la labor de formación musical en este espacio cultural. En esta jornada contaremos con la participación de diversas escuelas de percusión; algunas nos acompañan por primera vez y otras regresan como invitadas para celebrar juntos este quinto encuentro, el cual marcará el cierre de nuestras actividades de este año. Cada agrupación ofrecerá un recital donde mostrarán la música y los ritmos representativos de su región para el disfrute de todo el público”, agregó.

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La Escuela de Percusión del Parque Cultural Tiuna el Fuerte nació hace dos años y medio a raíz de una iniciativa del Profesor Parada, presentada al maestro Miqueas Figueroa, mejor conocido como «Piky». A lo largo de estos cinco encuentros de escuelas de percusión, ha sido muchísima la gente que se ha sumado. Es muy valioso destacar la diversidad del público que nos acompaña, atraído por la participación de escuelas provenientes de distintas regiones del país, además del Distrito Capital.

Lugar: Parque Cultural Tiuna El Fuerte, sector Longaray de El Valle, Caracas

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026

Hora: 3 pm

Entrada: gratuita

Para mayor información visita:

Instagram: @tiunaelfuerte

Youtube: https://www.youtube.com/@ TiunaElFuerteVe