APURE: Vida, Obra y Liderazgo de José Antonio Páez por Eduardo Galindo Peña. ENSAYO/HISTORIA.

Páez es el octavo hijo de la familia muy humilde campesina cuyo padre fue Juan Victorio Páez y madre María Volante Herrera. Los estudios de Páez en su niñez y adolescencia fueron en escuelas no lujosas y era muchacho de mandado familiar campesino. A sus 17 años de edad tuvo un infortunado episodio en donde en un intento de robo mato a una persona en defensa propia y según recoge el testimonio de Páez; Ramón Hernández, “mi intención no era matarlo. Me bastaba herirle una pierna”. Luego de ese hecho Páez va hacia el estado Barinas para refugiarse y le dan trabajo en el Hato la Calzada donde demostró como peón las faenas del llanero y se entre-mezcla con la cultura sabanera del genuino domador de caballos, cabestrero y ganadero.