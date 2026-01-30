Charlie Cruz presenta “Ella No Tiene La Culpa” y consolida una nueva etapa en su carrera artística

El reconocido intérprete puertorriqueño Charlie Cruz, una de las voces más emblemáticas y respetadas de la salsa romántica, inicia un nuevo capítulo en su trayectoria con el lanzamiento de su sencillo “Ella No Tiene La Culpa” , disponible mundialmente a partir de hoy en todas las plataformas digitales. Este estreno marca una etapa renovada para un artista cuya carrera se consolidó mucho antes de la era del streaming, cuando la salsa romántica dominaba la radio, las ventas físicas y los escenarios internacionales.

Con éxitos que hoy forman parte del repertorio esencial del género, como “Amarte es un Problema”, “Labios de Púrpura”, “Bombón de Azúcar” y “Grita Conmigo”, Charlie Cruz ha construido un legado que trasciende generaciones. Aunque acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, su verdadera fuerza proviene de décadas de conexión directa con el público y de una presencia artística que ha sabido mantenerse vigente en distintos momentos de la industria.





https://www.youtube.com/watch? v=4niLFQ70XXk





“Ella No Tiene La Culpa” representa una evolución en su sonido. Es una salsa contemporánea que narra la historia de mujeres que, desde la inocencia emocional y el deseo genuino de amar, buscan estabilidad afectiva en un mundo que con frecuencia las juzga sin comprender su vulnerabilidad. La canción transmite un mensaje empático y humanizado, resaltando la necesidad de sentirse amadas, valoradas y protegidas, y rompiendo con estigmas sociales que recaen injustamente sobre ellas.





La composición reúne a un equipo de autores de alto prestigio: Héctor Marcano, Melissa Castejón, Luis Leal (Voz Veis), Andy Blue, el compositor y productor ganador del Latin Grammy Pablo Rodríguez, y el triple ganador del Latin Grammy Carlos Almarza, quien además trabajó junto a Rodríguez en la producción musical y los arreglos. El resultado es una pieza sólida, elegante y emocionalmente poderosa, que combina la esencia romántica de Charlie Cruz con una sonoridad actual y competitiva dentro del mercado global de la salsa.





La dirección artística y la producción ejecutiva de esta nueva etapa están a cargo de Héctor Marcano y Melissa Castejón, quienes han diseñado una propuesta moderna, coherente y emocionalmente conectada con las audiencias actuales, sin perder la identidad romántica, elegante y profundamente interpretativa que caracteriza al artista.





El sencillo también destaca por la participación de músicos de primer nivel internacional, incluyendo al virtuoso trompetista Yturvides Vilchez y a integrantes del equipo musical de Juan Luis Guerra y 4.40, como Juan B. De la Cruz. Su aporte imprime un sello de excelencia, precisión y calidad interpretativa que eleva la producción a un estándar superior, consolidando el tema como un lanzamiento de alto impacto dentro del género.





En esta nueva fase profesional, Charlie Cruz se une a Gogo Music, compañía liderada por el experimentado manager Jorge “Gogo” Guadalupe, figura clave en el desarrollo de la música tropical y responsable de impulsar la carrera de artistas como Alex Bueno, Eddy Herrera, Quinito Méndez, Víctor Manuelle, Puerto Rican Power, Luis Vargas, Monchy & Alexandra, La Máquina, Zafra Negra y muchos otros referentes del género. Esta alianza estratégica busca fortalecer la presencia del artista en mercados tradicionales y emergentes, consolidando su vigencia en un panorama musical que continúa evolucionando.





La distribución del tema estará a cargo de Gogo Music LLC, con un enfoque estratégico en mercados donde la salsa mantiene una presencia sólida y un consumo activo, incluyendo Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Colombia y diversas ciudades de Estados Unidos como Miami, Orlando, New York, New Jersey y Virginia, donde las comunidades latinas continúan impulsando la vigencia del género. Este lanzamiento no solo reafirma la relevancia de Charlie Cruz en la escena tropical, sino que también evidencia su capacidad para reinventarse, adaptarse y conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia que lo convirtió en una de las voces más queridas y respetadas de la salsa romántica.





Con “Ella No Tiene La Culpa”, Charlie Cruz demuestra que su trayectoria se mantiene en constante evolución. Su legado se fusiona con una propuesta musical actual, emocionalmente profunda y artísticamente impecable, reafirmando su lugar como una figura esencial dentro de la salsa contemporánea y marcando el inicio de una etapa que promete nuevas conquistas, nuevas audiencias y un renovado reconocimiento internacional.





La invitación es a seguir esta nueva etapa artística del artista a través de sus redes sociales @CharlieCruzSalsa y a escuchar su tema promocional en todas las plataformas digitales https://orcd.co/ ellanotienelaculpa



