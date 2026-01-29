 COMUNICADO DE SENDEROS DE APURE Y SUS PLATAFORMAS. - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

jueves, 29 de enero de 2026

COMUNICADO DE SENDEROS DE APURE Y SUS PLATAFORMAS.

Este miércoles 28 de enero de 2026, por tercera vía me mandaron a preguntar si Senderos de Apure estaba activo; Dije que si y pregunté el motivo y me destacó la vía que el  "MINCI", está actualizando datos de medios de comunicación. Lo cual, le comunique que yo no quiero nada con el chavismo-madurismo y los rodríguez, ni con socialistas, ni comunistas. 

Senderos de Apure y mi dignidad  no  se vende, y tampoco se negocia y en mis medios  están Vetados de por vida los que destruyeron a mi país; Venezuela y fui preso y torturado por ejercer el periodismo libre e independiente en Senderos de Apure y como Periodista en dictadura.

Periodista en Exilio USA.
Eduardo Galindo Peña.
Presidente/Editor/ Periodista de Senderos de Apure 
y sus plataformas.
Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.