COMUNICADO DE SENDEROS DE APURE Y SUS PLATAFORMAS.

Este miércoles 28 de enero de 2026, por tercera vía me mandaron a preguntar si Senderos de Apure estaba activo; Dije que si y pregunté el motivo y me destacó la vía que el "MINCI", está actualizando datos de medios de comunicación. Lo cual, le comunique que yo no quiero nada con el chavismo-madurismo y los rodríguez, ni con socialistas, ni comunistas.





Senderos de Apure y mi dignidad no se vende, y tampoco se negocia y en mis medios están Vetados de por vida los que destruyeron a mi país; Venezuela y fui preso y torturado por ejercer el periodismo libre e independiente en Senderos de Apure y como Periodista en dictadura.





Periodista en Exilio USA.

Eduardo Galindo Peña.

Presidente/Editor/ Periodista de Senderos de Apure