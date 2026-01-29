Hernias que no se ven, pero se sienten

Las hernias abdominales pueden pasar inadvertidas, pero representan una debilidad que no debe ignorarse. La reparación laparoscópica ofrece una solución segura, estética y con rápida recuperación, evitando complicaciones como estrangulación, dolor agudo y mejorando la calidad de vida del paciente.





Prensa. Leonisia Cusati N.

Una hernia no siempre duele, aunque casi siempre avisa. Un bulto que aparece al toser, al hacer esfuerzo o al estar de pie puede ser señal de que algo no está en su lugar. “Es un defecto en el músculo o en la aponeurosis, por donde se hernia y sale algún órgano hacia fuera de la cavidad abdominal”, explica el Dr. Wartan Keklikian, cirujano general con experiencia en reparación laparoscópica. Aunque pueden ser congénitas o adquiridas, factores como la edad, embarazos, cirugías previas o esfuerzos físicos repetidos aumentan el riesgo.

De acuerdo con su práctica, el Dr. Keklikian señala que las más frecuentes son las hernias inguinales, que aparecen en la ingle y afectan sobre todo a hombres; las umbilicales, localizadas en el ombligo, una zona naturalmente más débil de la pared abdominal, y comunes tras embarazos o en personas con sobrepeso. Por último, las eventraciones, que surgen sobre cicatrices quirúrgicas previas, cuando la musculatura no cicatriza adecuadamente. También existen las epigástricas, situadas por encima del ombligo. Pueden surgir meses o incluso años después de una operación abdominal, y tienden a crecer con el tiempo si no se tratan.

Señales de alerta

El signo más evidente es la aparición de una masa que aumenta al toser, al hacer esfuerzo o al estar de pie, y disminuye al acostarse. “Generalmente duelen, arden, molestan más cuando el paciente está parado. Si la masa deja de reducirse y aparece un dolor súbito, puede tratarse de una hernia estrangulada, una emergencia médica que puede requerir cirugía urgente”, advierte el especialista.

El diagnóstico suele ser clínico y confirmado por el cirujano mediante examen físico, aunque en algunos casos se complementa con estudios como ecografía, tomografía o resonancia magnética.

La recomendación es no esperar a que el dolor aparezca. Aunque algunas hernias son asintomáticas, todas representan una debilidad estructural que puede agravarse. “La cirugía no solo resuelve el problema, sino que previene complicaciones futuras”, asegura el Dr. Keklikian.

Una cirugía mínimamente invasiva

La técnica laparoscópica ha transformado el tratamiento de las hernias. “La técnica más común es la TAPP: se entra con laparoscopia, se coloca una malla por detrás del músculo y se vuelve a cerrar el peritoneo. Son tres incisiones muy pequeñas, con menos dolor postoperatorio, menos complicaciones y mínimas cicatrices”, explica.

Además, la laparoscopía permite reparar hernias bilaterales con los mismos accesos y ofrece una recuperación más rápida. “Muchos pacientes se reincorporan a sus actividades en menos de una semana. Después de un mes y medio ya pueden realizar incluso actividad deportiva intensa”, afirma el cirujano.

¿Todos los pacientes son candidatos?

La mayoría de los adultos pueden beneficiarse de esta técnica, especialmente quienes buscan una recuperación breve y mejores resultados estéticos. Sin embargo, aquellos pacientes con múltiples cirugías abdominales previas, adherencias o condiciones médicas que impidan el abordaje laparoscópico no son candidatos para este tipo de intervención. “Todo depende del tamaño de la hernia, del estado general del paciente y de si hay cirugías previas. Pero cuando se puede aplicar, la laparoscopía ofrece ventajas claras”, señala el Dr. Keklikian.

Por otra parte, afirma que, en casos específicos, la cirugía robótica representa una alternativa avanzada. “Para atletas de alto rendimiento, la cirugía robótica es lo máximo para operarlos y que salgan a la perfección.”

Un mensaje final

Mientras más pequeña es la hernia, más fácil será de operar. “Una hernia no desaparece sola. Postergar la cirugía por miedo o desconocimiento puede traer complicaciones. Hoy contamos con técnicas seguras, eficaces y con mínima invasión que mejoran la calidad de vida del paciente”, concluye el especialista.

