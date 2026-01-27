El Neocinetismo Musical de Elvis Joan Suárez recibió elogios durante 2025

El artista tachirense viene con muchos proyectos innovadores y estrenos musicales para el 2026

Las obras del artista cinético y compositor musical tachirense, Elvis Joan Suarez, brillaron durante 2025 en diferentes espacios nacionales e internacionales. Considerado como uno de los máximos exponentes del movimiento “neocinetismo musical”, que combina la corriente cinética con la música académica contemporánea, las creaciones de este renombrado maestro fueron exhibidas en exposiciones realizadas en prestigiosas galerías y eventos con sede en Caracas, Barquisimeto, Mérida, Táchira y hasta en Bogotá, Colombia. Recordemos que, durante 2024, su trabajo tuvo una fuerte presencia en Europa, especialmente en Alemania.

En abril de este año, en Caracas, participó con su obra cinética “Circle Music Colors Field”, en la exposición colectiva: “Abstracción Geométrica” en la Galería D’Museo, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, al lado de grandes artistas como Juvenal Ravelo, Reymond Romero y Daniel Suarez. En la ciudad capital, su obra también se expuso en el marco del Caracas Design Week, en Gustavo Mérida Interni: “Mujeres por el Agua”, celebrada en el mes de junio.

Posteriormente, su obra “Espacios Cinéticos con Joropo”, que combina artes plásticas con música de su autoría, estuvo presente en la Exposición “Solidarizarte”, realizada en Barquisimeto. Sus creaciones artísticas llegaron a Bogotá, Colombia, dentro de la “Exposición colectiva Pandémica número 12”, en la Galería el Gato de la capital del vecino país, muestra artística que se enmarca en la serie “Cometas Disponibles”.

“Mi trabajo artístico está basado en lo que denomino Neocinetismo Musical, es decir, es una investigación multidisciplinaria que sintetiza la música y el cinetismo, por ello lo he definido así: NEO. Generaciones de nuevos artistas que trabajan e investigan sobre el Cinetismo, un movimiento de las artes donde las obras tienen como característica principal el movimiento. MUSICAL: Toda obra musical consta de los cuatro elementos básicos: ritmo, melodía, contrapunto y armonía. Mis obras están inspiradas en este concepto, en pocas palabras son partituras musicales cinéticas”, explicó Elvis Joan Suárez sobre su trabajo.

Además, en colaboración con el Conservatorio de Música Simón Bolívar de El Sistema, correspondiente a la extensión de San Cristóbal, Edo. Táchira, en noviembre, enmarcado en el programa de introducción a la música de cámara, se estrenaron dos composiciones de su autoría: “Circulo Modulor Cinético para oboe solista”, interpretado por el Maestro José Mora y el “Circle Music Field” para dos flautas, interpretado por Rosangel Avendaño y Melani Mejía.

Luego de tanta actividad durante 2025 vale preguntarse ¿cuáles son sus planes más inmediatos?: “me encuentro trabajando con unas obras en lienzo sobre madera y pintura acrílica que llamé: Polígonos irregulares musicales Modulor, también con Círculos Musicales, donde son círculos concéntricos con colores y alrededor de los mismos, ubico un pentagrama circular donde compongo la música de acuerdo con esos colores, según mi propio alfabeto Cinético-Musical. Además, desarrollo unos móviles llamados Móvil Música, de madera, con figuras de polígonos irregulares donde ofrezco también un discurso musical sobre ellos”.

Sobre la forma en cómo el maestro Suárez crea sus obras explica que su trabajo “se basa en lo musical, pienso primero como compositor y luego a través del proceso creativo musical, voy esbozando la obra de acuerdo a mi propio alfabeto cinético-plástico-musical, donde esas ideas las voy plasmando en algún soporte, mayormente utilizo la computadora con algún software de música y de diseño, luego junto todo para llevar en físico esa determinada idea”.

El artista tachirense, quien tiene su taller en la ciudad de San Cristóbal, agrega que “El haber dejado el soporte básico de los compositores, que es el papel pentagramado y pasar a otros tipos de soportes como el lienzo, plexiglass, madera y el metal para luego fusionar el cinetismo con los elementos de la música, lo que llamaría partituras cinéticas, ha sido el aspecto más desafiante de tu carrera”.





