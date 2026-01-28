Foton duplica su inventario de repuestos en Venezuela

· La marca orientada a brindar un servicio integral y previendo las necesidades de un mercado creciente, apunta su estrategia postventa hacia la garantía de repuestos.

Prensa. Isabel Vallenilla

La empresa Foton, con un crecimiento en el año de 45 por ciento en las ventas de sus vehículos comerciales en el país y una apuesta definitiva de inversión en Venezuela, ha concretado, como respaldo a su gestión de marca, un inventario de repuestos originales de 200.000 piezas, lo cual supone un 100 por ciento de aumento en su stock, en los diferentes segmentos y necesidades de cada vehículo comercializado.

Con esta noticia, Foton consolida su garantía de accesibilidad a todos los repuestos y servicio postventa para su amplia gama de productos, que incluye camiones ligeros, medianos y pesados, así como soluciones de transporte. Para duplicar el inventario, la gerencia amplió su capacidad de instalación de 1.250 mts a 2.500 mts en su centro de operaciones ubicado en Yaritagua, edo. Yaracuy. De allí distribuyen a todas las ciudades de Venezuela a través de la red de 10 concesionarios y 2 puntos de venta.

José Alejandro Giménez, gerente de repuestos de Foton Venezuela, explica que “Como es natural, un parque automotor con más vehículos y demanda creciente, requerirá una cantidad mayor de repuestos, sobre todo en la categoría A -alta rotación y mantenimiento preventivo. Para ello, nos hemos venido preparando con una reposición de repuestos mensual en las categorías A, B y C –ésta última de menor rotación. Planificamos los pedidos de forma anticipada, para contar con los repuestos en el país, a disposición inmediata del cliente. Incluso, cuando se efectúa el lanzamiento de un nuevo modelo, realizamos en simultáneo el pedido de sus piezas de “parachoque a parachoque".

“Hoy contamos con el stock más grande de repuestos originales garantizados en Venezuela. Fundamentalmente, hay que mantener un equilibrio entre inventario y rotación. Además, nunca perdemos de vista que los vehículos Foton son herramientas fundamentales de trabajo para nuestros clientes. Si un camión espera días para volver a estar operativo, afecta el rendimiento de la empresa de sus propietarios. Esta convicción nos compromete a ser especialmente responsables con el tema”, puntualiza Giménez.

Mejorar el desempeño: índices de satisfacción del cliente

En el marco de una planificación estratégica delineada a pulso, la marca trabaja en la “Planificación de Necesidades”, mediante la cual, partiendo de un inventario inicial, se va alimentando un sistema orientado por la demanda, las sedes de servicio técnico y los propios clientes. De esta manera, el área de repuestos realiza una estimación de la demanda ponderada y hits por pieza.

Se garantiza que todos los concesionarios tengan repuestos, pero se hace énfasis en los de alta rotación. De esta forma, Foton asegura un inventario robusto, apoyando el servicio postventa, como parte integral de un negocio exitoso. La casa matriz tiene un almacén en Panamá y eso recorta los tiempos de espera. Además, la organización maneja la herramienta de “Índice de satisfacción del cliente” (ISC) que permite al equipo obtener información adicional para mejorar el desempeño.

Foton Venezuela, desde su apertura hace 4 años, se ha enfocado en una cartera de productos acorde a las necesidades locales, ampliación de la red de distribución y respuesta inmediata y sostenible en el servicio, más allá de la venta. “Nuestro compromiso es simple: convertir a Foton en la mejor marca de vehículos pesados del país. Por ello, abordamos este reto con una visión global. La clave reside en la articulación fluida y sinérgica de todas las partes del negocio, creando una base sólida que nos asegurará alcanzar nuestra meta de ser la marca líder del sector”, concluye el gerente.