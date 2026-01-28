Foton duplica su inventario de repuestos en Venezuela

·
La marca orientada a brindar un servicio
integral y previendo las necesidades de un mercado creciente, apunta su
estrategia postventa hacia la garantía de repuestos.
Prensa. Isabel Vallenilla
La empresa Foton, con un crecimiento en
el año de 45 por ciento en las ventas de sus vehículos comerciales en el país y
una apuesta definitiva de inversión en Venezuela, ha concretado, como respaldo a
su gestión de marca, un inventario de repuestos originales de 200.000 piezas,
lo cual supone un 100 por ciento de aumento en su stock, en los diferentes
segmentos y necesidades de cada vehículo comercializado.
Con esta noticia, Foton consolida su
garantía de accesibilidad a todos los repuestos y servicio postventa para su
amplia gama de productos, que incluye camiones ligeros, medianos y pesados, así
como soluciones de transporte. Para duplicar el inventario, la gerencia amplió
su capacidad de instalación de 1.250 mts a 2.500 mts en su centro de
operaciones ubicado en Yaritagua, edo. Yaracuy. De allí distribuyen a todas las
ciudades de Venezuela a través de la red de 10 concesionarios y 2 puntos de
venta.
José Alejandro Giménez, gerente de
repuestos de Foton Venezuela, explica que “Como es natural, un parque automotor
con más vehículos y demanda creciente, requerirá una cantidad mayor de
repuestos, sobre todo en la categoría A -alta rotación y mantenimiento
preventivo. Para ello, nos hemos venido preparando con una reposición de
repuestos mensual en las categorías A, B y C –ésta última de menor rotación. Planificamos
los pedidos de forma anticipada, para contar con los repuestos en el país, a
disposición inmediata del cliente. Incluso, cuando se efectúa el lanzamiento de
un nuevo modelo, realizamos en simultáneo el pedido de sus piezas de
“parachoque a parachoque".
“Hoy contamos con el stock más grande de
repuestos originales garantizados en Venezuela. Fundamentalmente, hay que
mantener un equilibrio entre inventario y rotación. Además, nunca perdemos de
vista que los vehículos Foton son herramientas fundamentales de trabajo para
nuestros clientes. Si un camión espera días para volver a estar operativo,
afecta el rendimiento de la empresa de sus propietarios. Esta convicción nos
compromete a ser especialmente responsables con el tema”, puntualiza Giménez.
Mejorar el desempeño: índices
de satisfacción del cliente
En el marco de una planificación
estratégica delineada a pulso, la marca trabaja en la “Planificación de
Necesidades”, mediante la cual, partiendo de un inventario inicial, se va
alimentando un sistema orientado por la demanda, las sedes de servicio técnico
y los propios clientes. De esta manera, el área de repuestos realiza una
estimación de la demanda ponderada y hits por pieza.
Se garantiza que todos los
concesionarios tengan repuestos, pero se hace énfasis en los de alta rotación. De
esta forma, Foton asegura un inventario robusto, apoyando el servicio postventa,
como parte integral de un negocio exitoso. La casa matriz tiene un almacén en
Panamá y eso recorta los tiempos de espera. Además, la organización maneja la
herramienta de “Índice de satisfacción del cliente” (ISC) que permite al equipo
obtener información adicional para mejorar el desempeño.
Foton Venezuela, desde su apertura hace
4 años, se ha enfocado en una cartera de productos acorde a las necesidades
locales, ampliación de la red de distribución y respuesta inmediata y
sostenible en el servicio, más allá de la venta. “Nuestro compromiso es simple:
convertir a Foton en la mejor marca de vehículos pesados del país. Por ello,
abordamos este reto con una visión global. La clave reside en la articulación
fluida y sinérgica de todas las partes del negocio, creando una base sólida que
nos asegurará alcanzar nuestra meta de ser la marca líder del sector”, concluye
el gerente.