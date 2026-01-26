Ozitamuzik presenta su nuevo álbum “Litmiless”

Prensa. HA Comunicaciones

La artista Ozitamuzik lanza oficialmente su nuevo álbum titulado “Litmiless”, un proyecto sólido y ambicioso que marca una nueva etapa en su carrera musical. El álbum está compuesto por 11 canciones, mostrando una propuesta fresca, versátil y auténtica. El sencillo principal del álbum, “Honey”, ya cuenta con un video audio oficial disponible en YouTube, y se perfila como una de las canciones más destacadas del proyecto, conectando con el público a través de su sonido y atmósfera envolvente.

https://www.youtube.com/watch? v=K0GYhtWH368





“Litmiless” refleja la evolución artística de Ozitamuzik, combinando creatividad, identidad y una visión moderna de la música actual. Cada tema aporta una pieza clave al concepto del álbum, ofreciendo una experiencia completa tanto para oyentes fieles como para nuevos seguidores. El álbum ya se encuentra disponible en todas las tiendas digitales y plataformas de streaming, permitiendo que fans de todo el mundo puedan disfrutar de este nuevo lanzamiento.

https://open.spotify.com/intl- es/album/ 4Z7iPqPSnW8SLI1S27fA7A





Con “Litmiless”, Ozitamuzik reafirma su compromiso con la música y su crecimiento dentro de la escena, consolidándose como una propuesta a seguir de cerca en este nuevo añ