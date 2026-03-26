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jueves, 26 de marzo de 2026

La artista Ozita Muzik presenta su nuevo álbum “LATINA”

Prensa. HA Comunicaciones Agency.

La escena musical latinoamericana recibe una nueva propuesta cargada de identidad, fuerza y autenticidad. La artista argentina Ozita Muzik lanza su esperado álbum titulado “LATINA”, un proyecto que reafirma su crecimiento artístico y su conexión con el público.


Reconocida por su enigmática estética caracterizada por su distintiva “carita de osa”, Ozita Muzik ha logrado cautivar a miles de seguidores en toda Latinoamérica gracias a su carisma y talento. Su propuesta musical destaca por una mezcla de sonidos pop/urbano, con una fuerte esencia emocional, consolidando su lugar como una artista única dentro de la nueva generación.


LATINA” es un álbum compuesto por 9 canciones que exploran diferentes matices del amor, la identidad, la energía femenina y la superación personal. Cada tema refleja la versatilidad de Ozita y su capacidad de conectar con distintas emociones y experiencias.

El tracklist incluye:

- Primer Día  
- Chispa  
- Volver a Creer  
- Voltaje  
- Sin Control  
- Latina  
- Sin Permiso  
- Reina Sin Permiso  
- Summer  


https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kI22-Ao8QnkBdPAg8Xhttr9Snxbrfn-u8&si=7VQNzDoYCzoPRmnK

Con este lanzamiento, Ozita Muzik no solo presenta nueva música, sino también una declaración artística que celebra la autenticidad, la libertad y el orgullo de ser latina.

El álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales.
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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

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