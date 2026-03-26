La artista Ozita Muzik presenta su nuevo álbum “LATINA”

Prensa. HA Comunicaciones Agency.
La escena musical latinoamericana recibe una nueva propuesta cargada de identidad, fuerza y autenticidad. La artista argentina Ozita Muzik lanza su esperado álbum titulado “LATINA”, un proyecto que reafirma su crecimiento artístico y su conexión con el público.
Reconocida por su enigmática estética caracterizada por su distintiva “carita de osa”, Ozita Muzik ha logrado cautivar a miles de seguidores en toda Latinoamérica gracias a su carisma y talento. Su propuesta musical destaca por una mezcla de sonidos pop/urbano, con una fuerte esencia emocional, consolidando su lugar como una artista única dentro de la nueva generación.
“LATINA” es un álbum compuesto por 9 canciones que exploran diferentes matices del amor, la identidad, la energía femenina y la superación personal. Cada tema refleja la versatilidad de Ozita y su capacidad de conectar con distintas emociones y experiencias.
El tracklist incluye:
- Primer Día
- Chispa
- Volver a Creer
- Voltaje
- Sin Control
- Latina
- Sin Permiso
- Reina Sin Permiso
- Summer