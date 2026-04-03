Santuario de Betania ruta fija en Semana Santa

Prensa. Carolina Fuenmayor

Luego de una majestuosa celebración el 25 de marzo por el 50° aniversario de la Virgen de Betania, con la Misa oficiada por S.E.R. el Card. Baltazar E. Porras Cardozo junto a dos obispos y 18 sacerdotes, y la declaración del Jubileo de la Reconciliación el 28 de marzo, por parte del obispo emérito de la diócesis de Los Teques, S.E. Mons. Freddy Fuenmayor, ahora el Santuario de Betania recibe a los peregrinos para conmemorar la Semana Santa.





Las actividades en el santuario dieron inicio el Domingo de Ramos con la procesión de palmas, desde la puerta principal de entrada hasta la capilla encabezada por Jesús Sacramentado. La Misa de Ramos fue oficiada por parte del rector Rev. Pbro. Antonio Alejandro Rivas García.





El Martes Santo, 31 de marzo, habrá confesiones y Lectio Divina a partir de las 9:00 a.m., seguidas de la Misa por los enfermos y la administración de la Unción de los Enfermos a las 11:00 a.m. Cabe destacar que el 28 de marzo se llevó a cabo la inauguración y la bendición de los nuevos confesionarios por parte de S.E. Mons. Freddy Fuenmayor.





El Miércoles Santo, 1° de abril, se rezará el Viacrucis a las 10:00 a.m. Luego, a las 11:00 a.m. se llevará a cabo una Santa Eucaristía en honor a Jesús Nazareno y una procesión con su imagen.





El Jueves Santo, 2 de abril, se dará inicio al Triduo Pascual: Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret, con una catequesis sobre el sacerdocio a las 10:00 a.m. y la Santa Misa de la Cena del Señor a las 12:00 m. Acto seguido, el lavatorio de los pies y el traslado de Jesús Sacramentado al monumento.





El Viernes Santo, 3 de abril, se continuará con las confesiones a las 9:00 a.m. y a las 11:00 a.m. la meditación sobre las Siete Palabras. A las 12:00 m. se conmemorará la Pasión del Señor y habrá la adoración de la Cruz.





El Sábado Santo, 4 de abril, a las 5:00 p.m. será la Vigilia Pascual.

La Semana Santa culminará el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con confesiones y Rosario a las 9:00 a.m., seguido de la Misa solemne por la Resurrección del Señor a las 11:00 a.m., con procesión de Jesús Sacramentado.





Estas celebraciones contarán con la participación de la Coral Betania y de María José Hernández.