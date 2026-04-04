Roig condiciona el aumento del salario mínimo a una reforma de la legislación laboral vigente

El representante de Fedecámaras, Jorge Roig, dice una verdad a medias. Es real el impacto del salario en las prestaciones sociales y otros beneficios, lo que puede generar presiones financieras. Sin embargo, la evidencia jurídica muestra que la legislación laboral vigente no impide aumentar el salario mínimo.





Prensa. Medianalisis.

El equipo de Cotejo.info analizó el discurso público del representante de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Jorge Roig, quien afirmó que la legislación laboral vigente debe modificarse antes de aumentar el salario en el país.





Su frase se calificó como “Media Verdad”. Es cierto que este planteamiento parte de un elemento real: el impacto del salario en el cálculo de prestaciones sociales y otros beneficios laborales puede generar presiones financieras para el sector empleador, en un contexto económico venezolano complejo.





Sin embargo, la evidencia jurídica muestra que la legislación laboral vigente no impide aumentar el salario mínimo. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Trabajo establecen que el Ejecutivo puede fijar y ajustar sueldos mediante decreto, sin una reforma previa del marco legal. De hecho, este mecanismo se utiliza de forma recurrente en el país.

El problema de fondo no es jurídico, es estructural. El debate sobre el incremento del salario mínimo en Venezuela está condicionado por factores económicos, decisiones políticas y disputas sobre el modelo de remuneración, como el uso de bonos y la falta de acuerdos entre actores sociales excluidos de la denominada Constituyente Laboral, promovida por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.





Hasta la fecha, el salario mínimo está congelado en 130 bolívares desde el año 2022 (0,28 centavos de dólar al mes). El incremento anual se ha dado en los bonos no salariales, que no influyen en el cálculo de las prestaciones, entre otros beneficios laborales.

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