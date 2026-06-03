De 1954 a la inteligencia artificial: el Colegio Bolívar y Garibaldi redefine la educación venezolana

Prensa . Venezuela Sinfónica.





El Colegio Simón Bolívar y Giuseppe Garibaldi tiene setenta y dos años de historia ítalo-venezolana y una sola decisión reciente que lo redefine. Fundado en 1954 por inmigrantes italianos que creyeron que educar era la mejor forma de arraigar en una tierra nueva, el colegio ha sido durante tres generaciones patrimonio de la familia Milazzo Scopazzo: una institución construida sobre convicciones, no sobre tendencias. Esa misma filosofía llevó este año a su directiva a tomar la apuesta tecnológica más ambiciosa de su historia: incorporar inteligencia artificial a su operación cotidiana, entrar de lleno al campo más avanzado disponible hoy en educación, sin concesiones y sin medias tintas.

El resultado es el Sistema de Comunicación Escolar Inteligente: una plataforma institucional propia que integra grupos de difusión verificados por membresía, un asistente de inteligencia artificial operativo las 24 horas y un tutor académico conversacional al alcance de cada estudiante, dentro de un entorno de acceso controlado al que únicamente pueden ingresar los miembros registrados del colegio. No es una aplicación descargada de una tienda. No es un grupo de mensajería sin control. Es una infraestructura diseñada desde adentro, para resolver los problemas reales que enfrentan todos los días las familias, los docentes y el personal del colegio.

Cualquier padre con hijos en edad escolar lo conoce: la pregunta que surge a las 9 de la noche sobre quién es el profesor de matemáticas, la duda sobre cómo pagar la mensualidad que aparece un domingo, el nombre de la maestra de Educación Física que nunca llegó a saber. El grupo de las mamás es invaluable, pero no puede ser el canal de información oficial de una institución educativa: cuando la única forma de saber algo es preguntar en un grupo informal, la información llega tarde, se distorsiona, o no llega al representante que más la necesita. La plataforma se articula en tres niveles para resolver exactamente eso. El primero son los grupos de comunicación por nivel y sección, a través de los cuales docentes y directivos publican tareas, materiales y comunicados directamente a los representantes. El personal opera con rol de administrador y publica en cualquier horario; los representantes participan de lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm, y los estudiantes de Bachillerato de 1:00 pm a 4:00 pm, respetando la norma que prohíbe el teléfono en clase. El sistema también protege al docente: ningún representante puede contactarlo a través de un número personal, y fuera de los horarios definidos el canal no recibe mensajes. El tiempo libre del maestro es suyo — una garantía que el sistema hace cumplir por diseño.

El segundo nivel es el asistente de inteligencia artificial, operativo sin interrupciones, que responde consultas sobre docentes por materia y sección, normas, uniformes, emergencias y seguro escolar, con integración en tiempo real con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Integrada al mismo canal opera la Mini App: una interfaz visual que abre dentro de Telegram sin salir de la aplicación, con cuatro módulos diseñados para los trámites más frecuentes. El módulo de mensualidad muestra el monto en USD y su equivalente en bolívares actualizado al instante, con el descuento por pronto pago destacado. El módulo de comprobante guía el envío en tres pasos con barra de progreso y vista previa. El módulo de inasistencia permite adjuntar el certificado médico y seleccionar la fecha con un toque. El módulo de citas enruta la solicitud automáticamente a la coordinación correcta según el nivel educativo. Ninguna función requiere conocer un comando: la interfaz lo hace visible y accesible.

La tercera dimensión es la que transforma el sistema en algo que ninguna plataforma de comunicación escolar había intentado antes: un tutor académico conversacional. Los estudiantes de Bachillerato, desde 1er hasta 5to año, acceden directamente a través de sus propios grupos: pueden pedir que se les explique un ejercicio paso a paso, solicitar recomendaciones de libros, preparar un examen modelo o pedir que un concepto difícil se reformule de otra manera, una que sí les llegue. Los alumnos de Primaria acceden a través de sus padres, en los grupos organizados por grado y sección, donde el representante puede plantear la consulta en nombre de su hijo o compartir la respuesta con él. En ambos casos el funcionamiento es el mismo: no es un buscador y no devuelve enlaces. Conversa, pregunta si quedó claro y vuelve a intentarlo de otra forma si no.El sistema no reemplaza al docente, que hace lo que ninguna IA puede: conocer al alumno y construir la relación que sostiene el aprendizaje a lo largo del tiempo. El asistente hace lo que ningún docente puede: estar presente a las 11 de la noche cuando el examen es mañana. Detrás de esa decisión hay una certeza más profunda: la IA democratiza el conocimiento. El estudiante sin acceso a clases particulares tiene ahora el mismo nivel de orientación que cualquier otro, no como excepción, sino como principio.

Existe una diferencia fundamental entre un estudiante que abre Gemini o ChatGPT y uno que interactúa con el Asistente del Colegio B&G. La diferencia no es tecnológica: es institucional. Las plataformas públicas no saben quién pregunta, no conocen el contexto y no tienen ninguna responsabilidad ante la institución. El asistente del Colegio B&G existe dentro de la relación educativa: sabe que habla con un miembro registrado de su comunidad, responde exclusivamente con información del manual oficial y tiene restricciones absolutas para proteger a los menores de edad que son su razón de ser. El acceso requiere un enlace único e intransferible enviado al correo registrado en la inscripción e identificación con nombre real; si alguien no pertenece a la comunidad, el sistema no interactúa. Los grupos con acceso controlado llevan cuatro años operando; la inteligencia artificial se incorporó este año como la capa que hace esa confianza permanente y presente en todo momento.

Un colegio que responde cualquier consulta de su comunidad en segundos, a cualquier hora, dentro de un entorno seguro y verificado, no está solo siendo más eficiente: está redefiniendo qué significa ser una institución educativa en 2025. Está diciendo que la información oficial del colegio le pertenece a las familias, no solo al personal administrativo durante horario de oficina. Que la seguridad de sus miembros más vulnerables justifica invertir en tecnología que ningún grupo de WhatsApp puede replicar. Que la inteligencia artificial no es el futuro de la educación: es una herramienta disponible hoy, que instituciones responsables pueden usar hoy, con criterio y con propósito. El Colegio Simón Bolívar y Giuseppe Garibaldi lleva más de 70 años formando ciudadanos. Este año, también está definiendo lo que una institución educativa moderna debe ser.