El Hip-Hop llega a 8 ciudades de Venezuela gracias a S'SESSION BATTLE y al Parque Cultural Tiuna el Fuerte

Prensa S'SESSION BATTLE



La organización S'SESSION BATTLE (S'SB) con el apoyo del Parque Cultural Tiuna El Fuerte, llevará por primera vez la cultura hip-hop a ocho ciudades de Venezuela, luego de nueve exitosas ediciones celebradas en Caracas, que premian el talento de las diferentes culturas urbanas a través de cada uno de los estilos de baile hip-hop. Ahora, le toca el turno a Maracaibo, Guanare, Barquisimeto, Mérida, San Felipe, Valencia, Maracay y Los Teques, localidades que tendrán sus eliminatorias regionales de baile, que buscan descentralizar el acceso y visibilizar el talento emergente de cada lugar. Esta gira nacional se llevará a cabo en dos fases, la primera del 30 de mayo al 20 de junio. La segunda abarca del primero al 22 de agosto.



S’SB es una organización fundada en el año 2019 por Mauricio Andrés García (STRATOS), con el valioso apoyo de Keisy Meza (aka Bgirl Oushan), persiguiendo el objetivo de fusionar la cultura Krump y Hip Hop, promoviendo el desarrollo del baile urbano contemporáneo. Nace como una respuesta a la necesidad de crear espacios de unión, respeto e intercambio dentro de la escena cultural venezolana, impulsando la participación y el crecimiento de sus integrantes. Con el tiempo, se ha consolidado como una plataforma que fomenta no solo la competencia, sino también el desarrollo artístico y humano, promoviendo valores como la disciplina, la identidad cultural y el trabajo en equipo.



"Tenemos altas expectativas con este primer tour nacional, pero al mismo tiempo vamos con bastante cautela. También ha sido un reto convencer a las personas de que este proyecto es esencial para el crecimiento de la comunidad. Más allá de cualquier situación que vivan las poblaciones que participarán, sea con muchos o pocos inscritos, las expectativas están super altas en cada ciudad. Muchas de las personas que van a participar nunca han venido a Caracas al evento principal, así como hay lugares a los que tampoco hemos ido nosotros y queremos descubrir todo ese potencial", explicó STRATOS.



Es importante destacar que este primer tour nacional busca promover y transmitir el interés por las diferentes culturas urbanas a través de cada uno de los estilos de baile de Hip-Hop, generando espacios que impulsen la integración, el respeto y la identidad cultural dentro del movimiento artístico. S'SESSION BATTLE desarrolla su labor mediante la implementación de herramientas y estrategias que fomenten el trabajo en equipo, el aprendizaje colectivo y el crecimiento integral de bailarines, coreógrafos y demás actores de la escena, a través de la realización de conversatorios, sesiones formativas, batallas, exhibiciones y encuentros culturales. Su misión se enfoca en fortalecer el desarrollo artístico y humano, brindando oportunidades de participación, visibilidad y proyección.



La primera fase comienza el 30 de mayo en Maracaibo, le sigue Guanare el seis de junio y Barquisimeto el día 13, para finalizar el 20 en Mérida. Toda la segunda fase se realizará en el mes de agosto. San Felipe comenzará el día primero, luego Valencia el día ocho y a Maracay le toca el 15, para cerrar esta segunda fase el 22 en la ciudad de Los Teques.



STRATOS asegura que "hoy más que nunca el hip hop ha sido una herramienta fundamental para expresar cosas que no podemos decir con palabras ni con otras acciones. Enseñar y mostrar el hip hop a las comunidades o a las ciudades, les transmite muchos valores. Yo siempre trato en mis clases, en mis recorridos, en mis competencias, en cualquier proyecto que haga de enseñar disciplina, respeto y puntualidad. En estos tiempos que vivimos, el hip-hop es una de las mejores formas que hay para que los jóvenes puedan expresarse de la mejor forma posible".



El interés por aprender y formar parte de la cultura hip-hop ha ido creciendo en Venezuela. Se estima que en cada ciudad participarán cerca de 300 personas de distintas edades, siendo un hecho que supera las expectativas que había con las regiones del país. En Caracas, nada más en los últimos dos años, han participado 700 bailarines en cada edición realizada en Tiuna el Fuerte, en 2025 y 2026.



"La movida hip hop en cada región sigue creciendo. Cada estado vive un proceso diferente, la realidad de Caracas es diferente a la de otras ciudades, lo que a algunos les falta a otros les sobra y hay poblaciones que tienen poco tiempo participando. Por otro lado, hay lugares que no tienen el personal necesario para enseñar, porque muchos artistas de la vieja escuela ya no están en el país, entonces ha sido necesario volver a iniciar los procesos, invitando profesores y capacitando a la gente, es por ello que la movida ha tenido un reinicio. Hace 10 años ciudades como Barquisimeto, Maracay y Maracaibo eran potencias, pero muchas personas se han ido y las nuevas generaciones deben ser entrenadas", agregó STRATOS.



Sobre Tiuna El Fuerte

Con la premisa “El arte del reencuentro y la convivencia”, el Parque Cultural Tiuna El Fuerte activa dispositivos incluyendo espacios como la S'SESSION BATTLE, donde la diversidad de pensamiento y origen no es un obstáculo, sino la materia prima para la creación y el respeto.



Tiuna El Fuerte ofrece actividades como talleres de danza, percusión, DJ's, pintura, etcétera. Un Festival de cine, celebración de fiestas tradicionales como la de San Juan o Cruz de Mayo, y otros encuentros como el Tiuna Jam, completan una diversa oferta cultural que apunta a la convivencia a través del arte.



"La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de crear juntos a pesar de nuestras diferencias. Estos dispositivos son los aceleradores sociales que se necesitan en nuestro país”, reza un documento de presentación de este importante parque cultural creado en 2005.



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