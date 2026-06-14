Dernier Cosmetics llena centros comerciales con aulas magistrales sobre salud de la piel

Prensa. Gabriela Suniaga.





Dentro de su exitosa gira nacional de formación, Dernier Cosmetics alza su voz con una premisa contundente: el cuidado de la piel no es un juego, es una necesidad vital. Con el firme propósito de fortalecer la salud cutánea de todos los venezolanos y con una visión de impacto en la población mundial, la marca líder reafirma su compromiso social a través del desarrollo de Master Class masivas y completamente gratuitas, consolidándose como la bandera de la concientización y la estética responsable.



Entendiendo que la piel es el órgano más extenso y la primera línea de defensa del ser humano, Dernier Cosmetics ha transformado estos encuentros sin costo en plataformas de educación accesible para todos.





El hito más reciente se vivió en los espacios del Centro Comercial El Recreo en Caracas, los cuales quedaron completamente paralizados ante la asistencia de más de 1.500 personas que se dieron cita para capacitarse de forma gratuita junto a la reconocida influencer internacional "La Musu" y el equipo de profesionales técnicos de la marca.

Un movimiento educativo que ya suma más de 3.500 certificados sin costo



Esta gran jornada en la capital se suma al rotundo éxito alcanzado previamente en el C.C. Parque Los Aviadores de Maracay, donde se congregaron más de 2.000 asistentes. Entre ambas ciudades, el compromiso de Dernier Cosmetics con la educación formal e inclusiva se tradujo en la entrega de más de 3.500 certificados avalados por la marca de forma totalmente gratuita, impulsando de forma directa la profesionalización del sector productivo de la belleza en el país sin barreras económicas.

Estas aulas magistrales gratuitas han sido diseñadas especialmente para dotar de herramientas científicas y prácticas a una amplia gama de oficios, incluyendo a cosmetólogos, cosmiatras, esteticistas faciales y corporales, maquilladores profesionales (MUAs), estilistas, peluqueros, dermo-consejeros, asesores de skincare y especialistas en diseño de cejas y pestañas. El enfoque principal ha sido claro: desarrollar una cultura profunda de cuidado y mantenimiento de la piel.

Compromiso global con la salud cutánea



Para Dernier Cosmetics, estas iniciativas gratuitas van más allá de lo comercial; representan una cruzada educativa y de responsabilidad social. La marca se compromete activamente a ofrecer soluciones accesibles y de alta calidad a través de todas sus líneas de productos, formuladas científicamente para proteger, restaurar y mantener la lozanía y salud del rostro.

La exitosa jornada en el C.C. El Recreo cerró entre aplausos, obsequios y grandes sorpresas, dejando sembrada la promesa de Dernier Cosmetics de seguir recorriendo el territorio nacional. La marca continuará propiciando estos espacios formativos de alto impacto y de acceso libre, recordando a la población que una piel sana es el reflejo de un bienestar integral e indispensable .