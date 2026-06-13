Elena estrena el video de “Los Días Locos”: Una obra visual nacida de la intimidad y la complicidad musical

Prensa. Cresta Metálica

Tras dos años de profunda inspiración, maduración y trabajo meticuloso, la artista venezolana Elena presenta oficialmente el video de su nuevo single, “Los Días Locos”. Más que un lanzamiento, este material audiovisual representa un fragmento de su propia historia y una invitación abierta al espectador a conectar con sus emociones más profundas.





“Este video es una parte de mi historia y una invitación a sentir”, afirma Elena sobre una pieza que captura la esencia de una nueva y madura etapa en su carrera artística. “Los Días Locos” es una propuesta de pop emocional y electro-pop que explora la intensidad y la honestidad de los romances fugaces. Con una interpretación íntima y vulnerable, Elena logra plasmar la dualidad entre el deseo y la despedida inevitable, convirtiendo una vivencia personal en una crónica universal con la que el público conecta de inmediato.





La producción de este single destaca por un proceso de creación transatlántico dividido entre dos latitudes: Las voces fueron registradas en la Suite De Hielo (Suiza), logrando una atmósfera de cercanía que exalta la sensibilidad de la intérprete, mientras que la arquitectura sonora, composición, mezcla y masterización se consolidaron en la Suite de Fuego (Caracas, Venezuela). Detrás de este impecable trabajo técnico se encuentra Kreils García, reconocido músico y productor venezolano cuya trayectoria fue avalada internacionalmente con el Premio del Comité a la Mejor Canción en el Festival Sanremo Senior 2025.





"Trabajar con Kreils es orgánico; ya teníamos experiencia y en dos semanas grabamos casi un disco. Tras ganar el Sanremo Senior en Europa, me presentó 'Los Días Locos' y supimos que debía salir. Grabamos las voces y la base en mi estudio en Suiza —la 'Suite de Hielo', por el frío— y él se las llevó a su estudio en Caracas, la 'Suite de Fuego'. Más allá del chiste interno, esa dualidad, su empatía cuando me ponía nerviosa y nuestra total confianza técnica y emocional terminaron definiendo la atmósfera de la canción", comentó Elena.





El video del tema “Los Días Locos”, fue clave para terminar de conceptualizar este viaje sonoro, que cobró vida gracias a Nirvana Guerra en la dirección y edición, una producción conjunta entre la propia Guerra y Elena, el maquillaje de Laura Reichen y el diseño de vestuario a cargo de Silene.





"Junto a Nirvana Guerra, creamos un videoclip conceptual y cinematográfico centrado en las emociones más que en una historia lineal. El video plasma la intensidad de un amor marcado por una despedida inevitable, jugando con contrastes como la luz, la sombra, el recuerdo y la ausencia. Más que explicar la canción, buscamos una experiencia íntima y sensorial para que el espectador la sienta y se reconozca en ella", enfatizó Elena.





Lo pueden disfrutar en este enlace: https://youtu.be/jRX8rORBI7M? si=BGODN0yXdlc8o4GQ

“Los Días Locos” se encuentra disponible en las plataformas digitales y lo pueden escuchar en este enlace:





Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/album/ 3w8BGbQ5TzYQDTfimRrbKz?si= wuMczMsnT7idSNJBSnwe9Q





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