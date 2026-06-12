El fin de la residencia humanitaria para venezolanos en España obliga a analizar alternativas

A partir del próximo 12 de junio, España dejará de otorgar y renovar residencias temporales por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos.

Prensa. Carolina Fuenmayor

Venezolanos residentes en España afrontan un nuevo escenario migratorio. A partir del próximo 12 de junio, el gobierno español dejará de conceder y renovar las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, una medida que durante años permitió regularizar la situación de cientos de miles de ciudadanos venezolanos.





La decisión genera incertidumbre entre quienes han construido su vida en España. Es el caso de la Sra. Sofía, quien tiene 47 años y llegó a España hace seis años. Trabaja, paga sus impuestos y se ha forjado una vida que hace tiempo dejó de parecer temporal para convertirse en su hogar. Su hija de ocho años estudia en un colegio español, habla con acento español y sueña con un futuro en el país donde ha crecido. Hoy, ante los cambios en la normativa migratoria, Sofía se enfrenta a una pregunta que le quita el sueño: ¿Qué ocurrirá si ya no puedo renovar mi situación legal?





La historia del Sr. José es diferente, pero refleja la misma preocupación. Nació en Maracaibo y creció escuchando las historias de su abuelo, quien emigró desde Tenerife a Venezuela hace varias décadas. Aquellos relatos sobre Canarias, las fotografías familiares y los recuerdos de una vida al otro lado del Atlántico parecían simples anécdotas familiares. Hoy, mientras desarrolla su vida profesional y planifica su futuro en España, José se pregunta si esos antecedentes familiares podrían representar una oportunidad jurídica que nunca antes exploró.





Los especialistas coinciden en que este es el momento de analizar cada caso de manera individual. Los ciudadanos venezolanos cuentan con una ventaja relevante dentro del ordenamiento jurídico español: al tratarse de nacionales de un país iberoamericano, pueden solicitar la nacionalidad española por residencia tras dos años de permanencia legal y continuada en España. Por ello, quienes ya cumplen este requisito o están próximos a alcanzarlo deberían estudiar esta posibilidad cuanto antes.





Sin embargo, existen otras alternativas que muchas personas desconocen. El presidente de Sefar Universal, firma pionera en Derecho Genealogista y referente internacional en procesos de ciudadanía, Dr. Crisanto Bello, expresa que “mientras España está imponiendo cada vez más obstáculos administrativos para la estadía de los venezolanos en ese país, Sefar Universal se prepara y especializa cada día más para superar estos obstáculos” y explica que aunque no son soluciones a corto plazo, antes de asumir que la única opción es abandonar España, un diagnóstico jurídico-genealógico puede revelar derechos y oportunidades que muchas familias desconocen y que marcan la diferencia en su futuro.





Deben preguntarse: ¿He explorado realmente todas mis opciones?

Documentos antiguos, certificados familiares, partidas de nacimiento o vínculos con antepasados europeos pueden convertirse en la base para ejercer derechos reconocidos por distintas legislaciones. Lo que durante años fue simplemente historia familiar, hoy puede representar una vía legal hacia la ciudadanía europea. Sefar Universal ha acompañado a miles de familias latinoamericanas en procesos de investigación genealógica y recuperación de derechos de ciudadanía, convirtiéndose en una referencia internacional en esta materia. Por ello visite www.sefaruniversal.com o consulte la cuenta oficial de Instagram @sefaruniversal