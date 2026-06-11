Universidad Santander e Intezia presentan programa avanzado de Inteligencia Artificial para el sector educativo en Venezuela

Prensa. Gabriela Suniaga

La Universidad Santander, institución con presencia internacional en más de 12 países, y la firma tecnológica Intezia, formalizaron una alianza estratégica orientada a la actualización digital de los profesionales de la enseñanza.





Esta colaboración tiene como eje central el lanzamiento del Diplomado en Inteligencia Artificial para Educadores; un programa diseñado para integrar herramientas de vanguardia en la planificación y ejecución pedagógica.





La presentación de esta iniciativa académica cuenta con el respaldo de la MSc. Geraldine Pérez, vicerrectora General de Universidad Santander (Representación Venezuela); la ingeniero Jesika Sumabila, directora de Operaciones de la institución; y Andrés Fornerino, chief Academy Officer de Intezia.





Los voceros enfatizaron que la propuesta busca dar respuesta a los desafíos tecnológicos actuales, permitiendo a los docentes venezolanos incrementar su productividad y ofrecer una educación personalizada mediante el uso de algoritmos de nueva generación.





Innovación y calidad académica





El diplomado, cuya metodología es 100% online, fue estructurado para profesionales de todas las áreas del conocimiento que deseen enriquecer sus prácticas educativas.





Con una duración de cinco semanas, el plan de estudios garantiza una formación intensiva bajo la tutela de facilitadores especializados.





Especificaciones del programa:

* Fecha de inicio: 13 de abril.

* Carga horaria: Una Master Class semanal durante el ciclo de formación.

* Valor agregado: Acceso a plataformas globales de la Universidad Santander, institución que ofrece desde licenciaturas hasta doctorados en modalidad digital.





Liderazgo en la evolución educativa









A través de este convenio, se busca que el talento humano en Venezuela acceda a estándares internacionales de formación en IA.





La alianza entre la Universidad Santander (que cuenta con titulación oficial en México) e Intezia representa un paso significativo en la democratización del conocimiento tecnológico aplicado, facilitando herramientas que optimizan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el entorno contemporáneo.





Información y registros:





El proceso de inscripciones ya se encuentra disponible para los interesados. La información detallada sobre el plan de estudios y los requisitos de ingreso puede solicitarse a través de las siguientes plataformas:





Instagram: @unisant_ve

WhatsApp: +58 412 2986494



