 La nacionalidad española por origen sefardí sigue siendo un derecho vigente pese a las nuevas resoluciones administrativas - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

viernes, 5 de junio de 2026

La nacionalidad española por origen sefardí sigue siendo un derecho vigente pese a las nuevas resoluciones administrativas

Prensa. Carolina Fuenmayor.


El gobierno de España anunció en 2015 que otorgaría la ciudadanía a los descendientes de judíos expulsados durante la Inquisición, lo cual fue aprobado por unanimidad en el Parlamento. Determinaron también que no es necesario que los postulantes sean judíos o renuncien a su nacionalidad actual, pero sí que demuestren que hablan español y aprueben un examen de ciudadanía.


 

Ante las recientes resoluciones y cambios en los criterios administrativos en materia de nacionalidad, vale destacar que el ordenamiento jurídico español mantiene plenamente vigente el reconocimiento del derecho a la nacionalidad española por origen sefardí, basado en la acreditación de vínculos históricos, genealógicos y culturales con los judíos expulsados de España.


 

Sefar Universal –firma pionera a nivel internacional en la creación de una nueva rama del derecho denominada “Derecho Genealogista”, producto de más de nueve años de investigación y más de once mil nacionalidades europeas aprobadas– subraya que el reconocimiento del origen sefardí continúa siendo una vía legítima.


 

El Dr. Crisanto Bello, presidente de Sefar Universal, asegura que el reconocimiento sustentado en la tradición jurídica española y en los principios de justicia histórica, les concede a los descendientes de sefardíes acreditar su condición mediante pruebas documentales que demuestran su linaje y conexión con comunidades de origen español.


 

Los especialistas en esta disciplina coinciden en que las nuevas resoluciones no pueden desvirtuar un derecho basado en la acreditación del origen y la continuidad histórica. “La Administración no puede exigir requisitos adicionales a los previstos por la ley ni rechazar solicitudes cuando el expediente cumple con todos los recaudos legales”.

 

Actualmente, Sefar Universal posee uno de los archivos históricos más amplios que existen y contiene los linajes de miles de apellidos latinoamericanos certificados por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comunidad Israelita de Lisboa (CIL). De igual manera, de ser necesario, elaboran expedientes basados en documentos de archivos nacionales, parroquiales y notariales de Europa y América Latina. Poseen acceso especializado a registros históricos y tienen la habilidad de interpretar escrituras antiguas, muchas de ellas con más de seiscientos años de antigüedad.


 

En conclusión, las recientes modificaciones administrativas no eliminan ni vacían de contenido el derecho al reconocimiento de la nacionalidad española por origen sefardí. Éste permanece como una vía legítima, vigente y necesaria.

 

Para más información visite la página www.sefaruniversal.com

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.