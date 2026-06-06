La Orquesta Sinfónica Simanof busca conquistar Japón

Bajo la batuta de Susan Siman, Eddy Marcano, Felipe Gómez y Yosuke Kimoto





Prensa Fundación Simanof





La Fundación Simanof, es una organización inspirada en El Sistema de orquestas y coros venezolano, sin fines de lucro, con sede en Florida y alcance global. En sus 30 años de experiencia, ha formado más de 50.000 estudiantes provenientes de 75 naciones. Además, han realizado giras por 15 países, consolidando su influencia en la educación musical como agente social y transformador de vidas. Este 2026, darán otro paso importante: conquistar Japón. La Orquesta Sinfónica Simanof, estará realizando su primera gira por la tierra del sol naciente del 3 al 12 de agosto, presentándose en las ciudades de Osaka y Tokio, bajo la dirección de Susan Siman, así como de los directores invitados Eddy Marcano por Venezuela, el mexicano Felipe Gómez Pérez y el japones Yosuke Kimoto, representante de El Sistema-Japón.





“Como nación, Japón representa un nivel altísimo de disciplina y respeto por el arte. Llevar nuestra música allí es un reto muy especial. Con el Tour Simanof Japan 2026 buscamos mostrar la universalidad de nuestra propuesta y abrir un diálogo con el público japonés. Queremos que se vea cómo la pasión latina y el trabajo orquestal pueden conectar también con audiencias muy exigentes, creando lazos artísticos duraderos”, expresó Susan Siman, actual CEO y fundadora de la Fundación Simanof, así como la directora titular de la orquesta.









Como solista, durante la gira, participará el virtuoso pianista venezolano-estadounidense Alexander Brown, ganador de la primera competencia de solistas de Simanof. El tour comprende conciertos el 6 de agosto, donde la orquesta se estará presentando en el Suginami Public Hall de la ciudad de Tokio. Continúa el día 10, en el teatro de la Kansai Medical University. Interpretarán obras de Ginastera (Argentina), Lucho Bermudez (Colombia), Arturo Márquez (México), Herrero-Armenteros (España) y Tchaikovsky, así como piezas japonesas. Además, el viernes 7 en la capital nipona, la fundación organizará una competencia musical abierta a todas las edades.





Por su parte el maestro Eddy Marcano destacó: “Representar a Venezuela en cada escenario que piso es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo me produce mucha alegría el poder llevar nuestra música con dignidad. Dirigir en Japón será un reto muy grande, porque hay mucha exigencia orquestal y el público admira a los músicos latinoamericanos. Para mi será una extraordinaria oportunidad de compartir con destacados músicos japoneses, así como con jóvenes talentosos de varias nacionalidades, que conforman la orquesta de la Fundación Si

manof, con la cual estoy muy honrado y agradecido por la invitación”.

Diplomacia Cultural

“Para nosotros, la Diplomacia Cultural es usar la música como un puente real entre países. No es solo dar conciertos, sino generar conexiones humanas, respeto y entendimiento mutuo. A través de la Fundación Simanof, buscamos que nuestros jóvenes actúen como embajadores de paz y cultura, demostrando que la música puede derribar barreras de idioma y distancia que otras áreas no siempre logran superar”, subrayó la fundadora, quien pronto pasará el relevo al joven Ruben Siman como CEO.

Para esta institución es muy importante pasar de ser un movimiento socio-cultural local a uno internacional, dado que la música no tiene fronteras y el impacto social tampoco debería tenerlas. Al internacionalizarse, su modelo educativo y humano puede llegar a más niños y jóvenes, dándoles una plataforma global. Además, les permite aprender de otras culturas y al mismo tiempo llevar su metodología a nuevos escenarios que enriquecen y retan a los estudiantes.





La obra de José Antonio Abreu

En relación a la forma en cómo El Sistema venezolano ha influido en la fundación, Susan Siman comenta que su formación “viene directamente de la experiencia en El Sistema y del trabajo con el Maestro José Antonio Abreu. De ahí nace la idea de la orquesta como un modelo de sociedad basado en la solidaridad, el esfuerzo colectivo y la excelencia. Nos inspira esa visión de que la música puede transformar vidas y que la disciplina artística forma mejores seres humanos. Simanof es, en muchos sentidos, una continuación de ese legado.”

Educación Musical con Propósito Global

Para la Fundación Simanof, la educación debe tener un propósito global, lo que significa que no se dedican a formar solo músicos, como la mayoría de los conservatorios y escuelas, ellos más bien buscan formar personas con herramientas para la vida. La música es el medio, pero el objetivo es desarrollar disciplina, empatía, liderazgo y resiliencia. El alcance es global porque esas habilidades acompañan al estudiante en cualquier lugar o profesión. Su objetivo es formar individuos que puedan generar un impacto positivo donde quiera que estén.

Los principales resultados de las giras internacionales para la fundación son evidentes y han sido reconocidos internacionalmente. Para sus estudiantes, en lo artístico, el crecimiento es marcado: el nivel sube, la disciplina se fortalece y la experiencia en escenarios exigentes marca una diferencia. En lo social, el impacto es aún más profundo, los jóvenes regresan con otra visión del mundo, con mayor seguridad en sí mismos y un fuerte sentido de responsabilidad. Las giras refuerzan la idea de que la excelencia es posible sin importar el origen.





“El maestro Eddy Marcano es una figura clave y nos alegra tenerlo como uno de los directores invitados en esta gira por Japón. Su virtuosismo como violinista es tan grande como su calidad humana como educador. Es un honor contar con él en el Tour a Japón 2026. Su aporte a la difusión de la música venezolana es enorme, y tiene una forma muy especial de unir lo académico con lo popular, algo que inspira mucho a las nuevas generaciones de estudiantes”, añadió Siman.

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Para conocer más acerca de la Fundación Simanof visita:

https://www.simanof.org/

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