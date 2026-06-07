Renueva imagen y lanza línea de yogurt griego con más proteína y sin azúcar

La renovación de la marca, que cuenta con diecinueve años en el mercado nacional, abarca una ampliación de su portafolio de yogures con seis sabores naturales sin azúcar añadida hasta un nuevo diseño ergonómico y moderno

Prensa. MAG Comunicaciones

Bufalinda, empresa venezolana de lácteos premium 100% de leche de búfala, anuncia el lanzamiento de su campaña “Evolucionamos contigo”. Con una propuesta innovadora que marca el inicio del año, la marca presenta una nueva línea de yogurt griego y un rebranding integral, reafirmando su compromiso con la calidad excepcional y asequible, la sostenibilidad y el bienestar del consumidor bajo la premisa: + Sabor y Salud.

Desde su fundación en 2007 en Maturín, Estado Monagas, Bufalinda ha sido sinónimo de calidad en lácteos de búfala y procesos de vanguardia. Hoy, dicha trayectoria se eleva para conectar con las nuevas generaciones y responder a las exigencias de un mercado que busca equilibrio entre el placer gastronómico y el cuidado integral de la salud.

Esta renovación busca destacar especialmente el valor nutricional de sus productos. Según explica Alberto Enrique Duhau, presidente de Lácteos Bufalinda, la marca ha trabajado para mejorar significativamente el perfil saludable de su portafolio ofreciendo una imagen moderna y aspiracional. " Buscamos inspirar una visión hacia un futuro mejor donde la nutrición de alto valor y el sabor excepcional estén al alcance de más hogares venezolanos”, añade el directivo.

Del campo a la mesa: nueva línea de yogurt griego

Una de las novedades destacadas de esta etapa es la presentación de la línea de yogurt griego, sin azúcar añadida, deslactosado y con un perfil nutricional superior que ofrece 11 gramos de proteína.

La propuesta incluye seis nuevos sabores logrados a partir de extractos de frutas naturales edulcorados con estevia: vainilla, durazno, piña colada, frutos del bosque y fresa. A estos sabores se suma la versión natural, sin la adición de azúcar, edulcorantes ni estabilizantes. La nueva línea es rica en probióticos y fermentos lácticos.

"Deseamos enfatizar nuestro valor único: un yogurt griego elaborado siempre con ingredientes naturales, leche fresca de búfala y un proceso auténtico que va del campo directo a la mesa", destaca Duhau, subrayando que la pureza de la materia prima sigue siendo el pilar innegociable de la empresa.

Los nuevos integrantes de la familia Bufalinda — que se suman al portafolio junto al icónico yogurt El Griego, pionero en su categoría en el mercado nacional — son el resultado de un exhaustivo proceso de experimentación y validación con los consumidores, creados para quienes buscan disfrutar de un yogurt sabroso sin sacrificar la salud.

Innovación en el formato y estética moderna

El rebranding no solo toca el paladar, sino también la imagen y la practicidad. Como parte de esta evolución, la marca ha optimizado sus presentaciones con nuevos envases individuales de yogurt en formato de 150 gramos. La nueva imagen busca adaptarse al estilo de vida activo de los consumidores y captar a un público joven, diverso y exigente.

Igualmente, evoluciona la identidad visual, con un logotipo más limpio y paleta de colores que reflejan la elegancia de la simplicidad sin perder la esencia tradicional.

"La renovada presentación está guiada por principios de diseño que resaltan el minimalismo, el colorido y la funcionalidad. Buscamos un diseño ergonómico para facilitar el consumo práctico, tanto de manera individual como combinado con otros ingredientes”.

Además, pensando en la planificación familiar y el ahorro, la marca introduce nuevas presentaciones en packs de 4 unidades, facilitando la presencia de un snack saludable en la rutina diaria.

Este cambio, resalta el CEO de Bufalinda, no es una meta, sino un paso natural en el ADN de la empresa. “Nuestra motivación principal es mantener la marca en constante evolución. No creemos que haya un tope, sino que la excelencia es la innovación continua".

Acerca de Bufalinda y sus productos

Bufalinda ofrece un portafolio de más de 25 productos, que incluye, la línea de yogures, la de quesos hilados (mozzarella, boconccini, burrata), madurados (feta, gouda) y su línea de queso crema, ricotta y mantequilla, todos elaborados con leche fresca 100% de búfala.

Por su compromiso con la calidad, sostenibilidad e innovación la empresa fue reconocida por la Academia Venezolana de Gastronomía con la Mención Tenedor de Oro (2019) y con premios internacionales de la Asociación Americana de Quesos (ACS).

Los productos de Bufalinda se distinguen por ser altamente digeribles (ideales para intolerantes a la lactosa y a la caseina de la leche de vaca), ricos en proteínas y elaborados con leche de animales criados mediante prácticas sustentables, sin antibióticos ni hormonas, lo que garantiza un producto siempre fresco y con el sabor único que solo la leche de búfala puede ofrecer.

www.bufalinda.com

Instagram: @Bufalinda

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