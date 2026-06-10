Oskar Lares Celebra Su Primer Millón De Reproducciones En Youtube Con “¡BOOM!”

El artista latino Oskar Lares continúa consolidando su presencia en la nueva escena musical con el éxito de su más reciente sencillo “¡Boom!”, que acaba de superar el primer millón de

reproducciones en YouTube desde su estreno. Este logro confirma la fuerza de su propuesta artística: irreverente, teatral, inteligente y profundamente conectada con el público digital.