Periodista Exiliado en EE.UU Eduardo Galindo Peña y su familia recibieron notificación de sobreseimiento de la causa por tribunal en Apure.

Prensa, Especial.

Este lunes el abogado en San Fernando de Apure del periodista en el exilio en Estados Unidos, Eduardo Galindo Peña recibió una boleta de notificación de “Sobreseimiento” del Circuito Judicial Penal del estado Apure específicamente del tribunal tercero de control a cargo del Juez Josè Antonio Laprea el mismo juez que imputo en el año 2020 al periodista y su familia donde hubo detenciones arbitrarias (3), allanamiento ilegal de su casa y un conjunto de violaciones a los derechos humanos, entre ellos; tortura. Cabe destacar que el periodista Galindo estuvo 19 días presos de manera ilegal y su familia 4 días. Además de estar presentando cada 15 días en tribunales por más de dos años donde su caso fue pasado a archivo judicial en el año 2022 y donde pedían sobreseimiento y no fue hasta este mes de junio del año 2026 que sin ninguna solicitud realizada por el periodista Eduardo Galindo, le llegó la notificación a su abogado del sobresemiento de la causa por este juez.

De igual forma, que el periodista Eduardo Galindo y su abogado en ningún momento solicitaron ante nadie el sobreseimiento de su causa recientemente. Por lo que, el periodista no se quiso acogerse a la ley de amnistía para no darle un cheque en blanco a la dictadura de limpiar su imagen y màs bien le agradece al Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, al Secretario de Estado de EE.UU Marcos Rubio que como senador pidió la liberación en el 2020 del periodista Eduardo Galindo y su familia a manos del régimen venezolano.

Sin embargo, el periodista Eduardo Galindo Peña, señaló que en ningún momento cometió delito alguno y que fue amedrentado al estilo nazi con su esposa y sobrino que tampoco debieron estar preso y solo por ser familiar del periodista fueron sometidos a delitos de crímenes de lesa humanidad. Ahora el periodista Eduardo Galindo Peña exige justicia y que su caso no quede en la impunidad y que sean imputados todos los actores del mismo desde la cadena de mando, sistema judicial y civiles que actuaron en el vil hecho y también sean reparados por el daño moral, ético, económico y entre otros,

Asimismo, señaló que su caso espera de ser admitidos en la Corte Penal Internacional desde el año 2023, fecha que tuvo que huir del país para exiliarse en los Estados Unidos y espera regresar cuando se celebre elecciones libres y democráticas para ejercer el periodismo libre, plural e independiente como lo realizaba ante de su detención donde posterior a ello fue amordazado de manera jurídica y enfatizó el comunicador social que todavía las condiciones no están dada para poder regresar a Venezuela y que espera por las tres fases del gobierno de los Estados Unidos donde la última exista un cambio de gobierno democrático y no de la misma estructura de la dictadura ahora interina.





Por último agradeció el Eduardo Galindo Peña Al gremio periodístico en Venezuela (CNP Nacional y seccionales), a la Asociación de periodista de venezolanos en el extranjero (Apevex), y ONG en Venezuela como Espacio `Público, Ipys e internacionales como CPJ, SIP y otras. Por el hecho que me hayan dado sobreseimiento sin solicitarlo es porque, ni un día estuve que estar preso y lo que màs me dolió es que metieron a mi familia presa arbitrariamente por ser un periodista que no se le queda callado ante la dictadura y todos los involucrados en mi caso deben ir a la justicia por lesa humanidad. Dijo el periodista Eduardo Galindo.