Medicina regenerativa marca pauta en Guarenas y Guatire

La tecnología BTL ha sido de gran aporte en la recuperación de afectados por los terremotos, logrando acercar la ciencia de vanguardia a los sectores más vulnerables y convirtiendo la innovación en un motor real de alivio masivo.

Prensa. Leonisia Cusati N.





La tierra tembló, pero la respuesta médica no titubeó. Tras los recientes movimientos telúricos que sacudieron la zona central del país, la comunidad sanitaria de Guarenas y Guatire desplegó una respuesta de agilidad y altura científica. Al frente de esta cruzada humanitaria y de alta especialización destacó el Dr. Bedixo Valbuena, referente nacional de la medicina regenerativa y galardonado con el Health Science Awards por la SIISDET 2025 en Bogotá, quien convirtió la innovación tecnológica en el salvavidas de decenas de damnificados.

Desde el primer momento, el especialista y su equipo se pusieron a disposición de los centros asistenciales de la zona. Del total de casos evaluados con compromisos de fracturas, dos intervenciones quirúrgicas de alta complejidad se ejecutaron con éxito en el hospital de Guarenas. Paralelamente, el resto de los pacientes recibió tratamientos conservadores gratuitos en la unidad de medicina integral UMIRA (Guatire), apalancados en tecnología médica avanzada que reescribe los tiempos tradicionales de recuperación.

Casos emblemáticos: El triunfo de la recuperación

Entre las historias más desgarradoras y esperanzadoras figuran las de pacientes provenientes de La Guaira, cuyas vidas pendían de un hilo tras el colapso estructural de un edificio desde el décimo piso. La abuela y su nieta: Una mujer adulta con una herida compleja en la pierna, y su nieta de 9 años, con una fractura supracondílea de húmero, esquivaron el quirófano. Gracias al manejo conservador con tecnología láser y sistema superinductivo, ambas superaron el trance crítico; la menor se despide esta semana del inmovilizador.

Pediatría sin traumas: Una menor con fractura de fémur evitó la traumática espica de yeso tradicional. Mediante una férula lumbopédica y un enfoque multidisciplinario, el equipo clínico logró una consolidación y alineación ósea óptima en tiempo récord. Síndrome de aplastamiento: Víctimas de colapsos estructurales en Guatire con múltiples traumatismos y cuadros de rabdomiólisis responden satisfactoriamente a protocolos internacionales estrictos —importados desde México— que contemplan desde sesiones inductivas continuas hasta estudios radiológicos de control a la cuarta semana.

Otro caso, el de un señor que le cayó una pared encima y tuvo una fractura de cadera. “Lo atendimos en UMIRA y, además, logramos conseguir la prótesis, así como los insumos, gracias al apoyo del centro de salud público donde estuvo recluido y a la clínica ABG de Guarenas, quien cedió quirófano y personal de apoyo para la intervención. Actualmente, recibe sesiones de tecnología de avanzada en nuestro centro”, expresó.

Derribando mitos: La vanguardia BTL y el hito de Yulimar Rojas

Uno de los aportes más significativos de esta intervención ha sido el uso seguro de tecnología de punta (láser de alta intensidad, ondas de choque y sistema superinductivo), derribando el falso mito sobre una supuesta afectación del cartílago de crecimiento en pacientes pediátricos. Valbuena aclaró que la casuística acumulada en niños de 9 a 15 años descarta por completo dichos riesgos, validando un camino menos invasivo que la cirugía de alambres intramedulares.

“El mito realmente era en base a la onda de choque y al sistema superinductivo, que se pensaba podían estimular un cierre agudo o el cierre prematuro del núcleo de crecimiento. En Venezuela tenemos rato aplicando el sistema superinductivo, ondas de choque radiales y focales, más que todo en los codos de lanzadores de niños, en edades comprendidas de 9 a 15 años, de los cuales no hemos visto ninguna afectación, y esta casuística la hemos reportado también en el caso de estas fracturas que evidenciamos en estos niños a los que les colocamos tratamiento”, dijo.

Sostuvo que el punto de inflexión en la rehabilitación lo marcó la incorporación del dispositivo antigravitatorio R-Force, empleado previamente por la atleta venezolana Yulimar Rojas, en España. Gracias a este coloso tecnológico, un paciente al que lamentablemente un cristal de un centro comercial le cayó encima e hizo una sección total del tendón de Aquiles, con afectación hasta ósea, podrá volver a caminar en apenas seis semanas, reduciendo un proceso que habitualmente toma de cuatro a seis meses.

Valbuena valoró el respaldo institucional al señalar que "la empresa BTL se preocupó por todos los centros que tienen su tecnología y adicionalmente puso a la orden los dispositivos de reemplazo", enfatizó que la iniciativa médica demuestra una resiliencia excepcional inspirada en experiencias previas de ayuda internacional.

Proyección internacional y un llamado a la masificación

El éxito clínico cosechado no ha pasado desapercibido en el extranjero. El Dr. Valbuena fue convocado como conferencista magistral en el VI Congreso Brasileño de Tratamiento por Ondas de Choque, a realizarse del 24 al 26 de septiembre en São Paulo, Brasil. Además, en noviembre recibirá la Certificación Internacional de Competencias en Ortopedia Regenerativa por la SIISDET, en Medellín, Colombia, un reconocimiento histórico por el abordaje sinérgico de roturas complejas del tendón de Aquiles sin cirugía.

“Esto es un hito importante, porque estamos rompiendo con la indicación quirúrgica que es de 100% en el caso de roturas parciales y totales del tendón de Aquiles. Los casos que voy a llevar son de pacientes que han sufrido roturas caminando o corriendo”, puntualizó.

Más allá de los consultorios y refugios temporales, donde la labor humanitaria se complementó con apoyo nutricional y consultas gratuitas gracias al respaldo de empresas como BTL, el especialista consideró que este despliegue deja una lección inapelable. Pese a tratarse de aparatología de alta gama, su eficacia clínica en los damnificados abre un precedente crucial: acercar la ciencia de vanguardia a los sectores más vulnerables, factor clave para evitar discapacidades prolongadas y convertir la innovación en un motor real de alivio masivo.

Para mayor información: @btlmedicalvenezuela, @doctor.valbuena, @umiravzla.