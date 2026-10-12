Jesús “Pingüino” González sigue celebrando sus 50 años de carrera con exitosa gira por España

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El guitarrista Jesús “Pingüino” González sigue celebrando 50 años de vida artística, con una importante gira de conciertos que abarca EEUU y España, más el lanzamiento del álbum Laguneando, con el cual rinde homenaje al gran compositor venezolano Luis Laguna, que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales. Radicado actualmente en Tenerife, González es uno de los principales exponentes de la guitarra que ha dado Venezuela, cuyo legado se extiende a través de varias fronteras culturales. También es un renombrado arreglista, compositor y productor, con más de 130 producciones discográficas en su haber, grabadas en tres continentes.

Su gira, que conmemora medio siglo de trayectoria artística, comenzó en julio, presentándose exitosamente en algunas ciudades de España como Lanzarote, Tenerife y Murcia; luego viajó a EEUU para dictar clases magistrales nada menos que en el Berklee College of Music Conservatory, de la ciudad de Boston. La próxima jornada tendrá lugar el domingo 11 de octubre en La Matanza, Tenerife, con el Concierto de Ida y Vuelta, junto a la cantante Fabiola Socas y al percusionista Juan Cruz, interpretando temas del disco Laguneando y Postal de Venezuela.

El tour conmemorativo de 5 décadas de carrera artística ininterrumpida, continua el viernes 16 de octubre, con un concierto primero a dueto con el violinista Lucas Sánchez y luego en formato de quinteto con invitados especiales como Miguel Siso (Cuatro), Ana Carmela Ramírez (Voz) y la percusionista canaria Marta Rosa Díaz. Este evento representa la gran fiesta de celebración, en el Centro Cívico Cultural Zigia 28 de Madrid.

En relación a sus tantos aportes a la música, tanto venezolana, como iberoamericana, el guitarrista asegura que “han sido en buena parte sobre los escenarios, con los artistas con los que he tenido la dicha de trabajar durante cinco décadas. Pero por otro lado estoy convencido de que mi mayor contribución a la música, ha sido desde la docencia. En la educación reglada, en los centros o instituciones educativas, y evidentemente en las escuelas de música de los diferentes países en los que he vivido”.

Es importante recordar que esté gran guitarrista y docente, a lo largo de su carrera ha trabajado con Eddy Marcano, Pacho Flores, Un Solo Pueblo, Lilia Vera, Chipi Chacón, Cecilia Todd, Hernán Gamboa, Convenezuela, Ensamble Gurrufío, Omar Acosta, Aquiles Machado, Ignacio Izcaray, Aquiles Báez, Saúl Vera, Fabiola José, Guaco, Esperanza Márquez, Cheo Hurtado, Simón Díaz, Jesús Sevillano, Huguette Contramaestre, Serenata Guayanesa, La Banda Sigilosa, Morela Muñoz, Sir Augusto Ramírez, Henry Rubio, Alexis Cárdenas, Héctor Molina y Roberto Koch, entre otros.

El 7 de noviembre tocará con Pacho Flores en formato de trompeta y guitarra, los temas del álbum Entropía en Segura de La Sierra, Jaén, Andalucía, como parte del Festival de Otoño - Música en Segura. Este disco fue elogiado por la crítica y editado por el prestigioso sello Deutsche Grammophon en 2017. La gira sigue el 30 de enero de 2027, cuando se presente en el Festival Internacional de Música de Canarias, en la ciudad de Tenerife, junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, contando nuevamente con la participación especial de Pacho Flores como trompetista solista.

"Laguneando, como disco, en lo musical es un homenaje a uno de los más grandes músicos y compositores que ha tenido Venezuela, con sus propias canciones, desde el prisma de un gran intérprete del violín como solista y una guitarra acompañante, todo encaja en esta filosofía. Lo que hicimos en el estudio fue imaginarnos estar tocando en la casa de Laguna, para él. Podría decir que era como estar serenateando al Maestro - con una sola toma de grabación por tema -. Intentamos transmitir a nuestros cantantes y músicos invitados naturalidad, sencillez amor y reconocimiento a Don Luis Laguna”, explicó sobre el álbum que ha venido promocionando durante su gira.

Laguneando contó con varios artistas invitados: Fabiola Socas (Voz), Ernesto "Tato" Ruíz (Cuatro y Voz), José Félix Álvarez (Voz), Manuel Rojas (flauta), Pacho Flores (Fliscorno) y Chipi Chacón. José Antonio Afonso hizo su magia como ingeniero de sonido y fue grabado entre Tenerife y los estudios Jazzstone, con el ingeniero Sebastian Laverde, en la ciudad de Valencia (España). El link para disfrutar de esta grandiosa producción discográfica es el siguiente: https://open.spotify.com/ album/0mClQ9SRr2y0nFyDchdGnt? si=O-1BX_rCSmmSW9wvY3KAaw

Para mayor información visita:

www.pinguinogonzalez.com

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