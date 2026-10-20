Maracaibo será sede del estreno mundial del Italia Media Art Festival 2026

El Teatro de Bellas Artes - Ateneo de Maracaibo recibirá este martes 20 de octubre, a las 6:00 p. m., la premier internacional de la tercera edición del festival nacido en Italia. La muestra reunirá 17 obras de videoarte de artistas de distintos países, con propuestas que exploran la inteligencia artificial, la creatividad digital y la transformación humana. La entrada será gratuita.



Maracaibo, 19 de octubre de 2026. – La ciudad de Maracaibo se convertirá este martes 20 de octubre en escenario del estreno mundial de la tercera edición del Italia Media Art Festival (IMAF 2026), una plataforma internacional dedicada a promover los nuevos lenguajes del arte contemporáneo y el encuentro entre creatividad, tecnología e innovación.

La premier se celebrará a las 6:00 de la tarde en el Teatro de Bellas Artes del Centro de Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo, con entrada gratuita. Será la primera presentación pública de la selección internacional de videoarte de la tercera edición del festival, antes de iniciar su recorrido por Italia.

El programa reúne 17 obras de videoarte: 13 seleccionadas mediante una convocatoria internacional y cuatro de artistas invitados. Las propuestas proceden de distintos países y utilizan recursos que van desde la animación y la experimentación audiovisual hasta la inteligencia artificial generativa, para abordar cuestiones relacionadas con la identidad, la memoria, la naturaleza, la espiritualidad y la responsabilidad humana.

Un festival italiano que comienza su recorrido internacional en Venezuela

Fundado en Roma en 2024 por la periodista y productora cultural italo-venezolana Marinellys Tremamunno, el Italia Media Art Festival nació con el propósito de acercar el arte digital a nuevos públicos y crear espacios de diálogo entre artistas, instituciones y profesionales de diferentes disciplinas.

«Quería reunir a artistas, públicos y profesionales de distintos campos en torno a la creación contemporánea, los nuevos lenguajes visuales y las posibilidades que abre la tecnología», explica Tremamunno, fundadora y directora artística del festival.

La elección de Maracaibo para el estreno mundial representa un paso importante en la expansión del IMAF hacia América Latina y tiene, además, un significado especial para su fundadora.

«Soy venezolana y mi vínculo con este país forma parte de mi historia y de mi identidad. Desde Italia he construido una trayectoria profesional y he impulsado proyectos culturales, pero Venezuela sigue siendo una parte esencial de quien soy. Por eso me emociona que el Italia Media Art Festival llegue a Maracaibo», expresa Tremamunno.

Jimmy Yánez lidera la presencia del festival en América Latina

La organización de la premier en Maracaibo cuenta con el trabajo de Jimmy Yánez, director artístico del IMAF para América Latina y curador local del encuentro, quien también participó junto a Marinellys Tremamunno en la selección internacional de las obras de videoarte.

Yánez es museólogo, museógrafo, curador y docente universitario venezolano, con más de 50 años de trayectoria en la gestión cultural y más de 250 exposiciones realizadas. Su incorporación al festival busca fortalecer los vínculos con instituciones y creadores latinoamericanos y desarrollar nuevas oportunidades de circulación para el arte contemporáneo.

La presentación mundial tendrá lugar en el Centro de Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo, institución dirigida por Liliana Blanco de Montero, cuya colaboración ha sido fundamental para la realización del encuentro.

La energía que transforma: arte, tecnología y dimensión humana

La tercera edición del festival está dedicada al tema «La energía que transforma: la fuerza humana y espiritual que se convierte en acción para el futuro». Así, el Italia Media Art Festival 2026 reúne 13 obras seleccionadas mediante convocatoria internacional y cuatro artistas invitados.

Entre los creadores italianos destacan Uta dag, con Time and Space; Giorgio Gerardi, con Tree; Ylenia Raviola, con Veemente; Filippo Prestinari, con Vis Viva; y Michela Sbrana, con Sacrificio. La selección internacional incluye a Andre Figueroa (Bolivia/Italia), con El Salar; Joseph Ayerle (Suiza), con 1058 MHz. Basel Club Edit; Johan Barbosa (Colombia), con Jungle Souls; Anastasia Pavlova (Rusia), con From One Point; Negar Samadikia (Irán), con Time; Kenneth Russo (España), con DOUBT; Nan Zhang (China), con Hyperdimensional Symbiote; y Angelina Voskopoulou (Grecia), con I Soli che Bruciano.

A estas propuestas se suman cuatro artistas invitados: el venezolano Marco Caridad, con Noche de San Juan; el italiano Bruno Cerboni, con LUX HUMANA; Victoria Thomen, con MONS MOVENS; y el dúo italiano GlitchA/V Project, integrado por Maurizio Zoccola y Vincenzo Ascione, con Emergent Thoughts.

En conjunto, las 17 obras ofrecen un recorrido por diferentes expresiones del arte contemporáneo, desde la animación y la experimentación audiovisual hasta la inteligencia artificial generativa, abordando temas como la memoria, la espiritualidad, la identidad, la naturaleza y la transformación humana.

«La tecnología forma parte de esa exploración, incluida la inteligencia artificial, pero las preguntas nacen de nuestra experiencia humana: cómo nos relacionamos, qué recordamos, qué mundo estamos construyendo y qué responsabilidad tenemos ante él», señala Tremamunno.

Después de Maracaibo, el festival continuará en Italia

Tras su estreno mundial en Venezuela, el IMAF 2026 celebrará su premier italiana el jueves 22 de octubre, a las 3:00 p. m., en la Universidad UnitelmaSapienza de Roma. Posteriormente, del 23 al 25 de octubre, participará en Maker Faire Rome – The European Edition, en el Gazometro Ostiense, con proyecciones de videoarte y una selección de instalaciones interactivas.

El recorrido culminará con la Gran Exposición Internacional del Italia Media Art Festival, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el histórico Palazzo Rospigliosi, en Zagarolo, en colaboración con la Región del Lacio, a través de Lazio Innova, y la Institución Palazzo Rospigliosi.

La edición 2026 cuenta con el patrocinio de las empresas italianas Enel, para la convocatoria de Video Art & Performance, y Snam, para la convocatoria de Video Instalaciones, además de la colaboración de Rome Art Week y Maker Faire Rome.

Con su llegada a Maracaibo, el Italia Media Art Festival abre una nueva etapa de intercambio cultural entre Italia y Venezuela, con la aspiración de ampliar su presencia en otros países latinoamericanos.

INFORMACIÓN DEL EVENTO ESTRENO MUNDIAL – ITALIA MEDIA ART FESTIVAL 2026



Fecha: martes 20 de octubre de 2026.

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: Teatro de Bellas Artes, Centro de Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo.

Ciudad: Maracaibo, Venezuela.

Entrada: gratuita.

Actividad: presentación de la tercera edición del festival y proyección de la selección internacional de videoarte.

Información oficial: www.italiamediaartfestival.it

Instagram: @italiamediaartfestival