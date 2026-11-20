La banda venezolana de Reggae Rock presenta una propuesta sonora de nueve temas que fusiona la calidez del reggae y el ska con la potencia del punk, el rock alternativo y el hip hop, contando con la participación especial de la leyenda del rap nacional Bostas Brain

Prensa. Cresta Metalica

La escena alternativa y del rock fusión venezolano suma un nuevo capítulo con el lanzamiento oficial del álbum “Sunglasses”, la primera producción discográfica de la banda Sunglasses Musik formada en Caracas. Representa la consolidación artística de un proyecto que, desde su fundación en el 2024 por Johnny Sunglasses, ha sabido abrirse paso con fuerza en la movida musical.





La formación actual de la banda está conformada por Johnny Sunglasses (Fundador, Voz, Compositor y Coproductor), Alejandro Pierantoni (Batería y Coros), Oswaldo Rodríguez (Bajo) y Mauricio Taglatela (Guitarra). Juntos dan vida a un sonido orgánico y enérgico que bebe directamente de referentes globales como Sublime, Bob Marley, Toots And The Maytals, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Cypress Hill, Soda Stereo y Dead Kennedys.





El nombre del proyecto, sugerido por Khalena Casterot, hija de Johnny Sunglasses, encierra una dualidad conceptual que define la identidad de la banda: Por un lado, evoca la frescura playera y la vibra relajada del reggae; por otro, utiliza los lentes de sol como metáfora espiritual de un filtro de entendimiento sobre la energía creadora, el amor y la unidad con el universo.





Esta filosofía atraviesa todo el repertorio de “Sunglasses”, un disco compuesto íntegramente en letra y música por Johnny Sunglasses, donde las guitarras y bajos contundentes sirven de vehículo para mensajes de reflexión, espiritualidad, cotidianidad y buena energía.





“Sunglasses” cuenta con nueve temas que exploran distintas aristas rítmicas y emocionales, destacando cinco singles promocionales: “Sunglasses”, “Rock Reggae Party Ain't Over”, “Born To Fight”, “Light in The Darkness” y “Ain't Nothing Better Than The Sunshine” este último es el nuevo single que pueden escuchar en este enlace: https://youtu.be/iyoALEsxut0? si=A8sKWGVMnDfri3rq





Entre los momentos cumbre del álbum sobresale “Códigos De Honor Y Lealtad”, un corte colaborativo junto a la leyenda del rap venezolano Bostas Brain, grabado en Sur Records Estudio bajo la producción de Oswaldo Rodríguez, cuya lírica rinde tributo a los valores samurái, la lealtad y la hermandad.





El resto de los temas recorren paisajes sonoros que van desde la introspección espiritual de “Love is The Answer” y “All Good”, pasando por los scratches y matices psicodélicos de “Headphones” —un homenaje al refugio que significó la música en la infancia de su líder—, hasta el espíritu festivo de “Rock Reggae Party”, la vibra irie de “Sunshine” (¡tema que previamente formó parte del compilatorio iT’S ALiVE! Vol. 05 de iT'S ALiVE Rekords), la descarga ska-punk inspirada en Bruce Lee de “Born To Fight”, y el cierre acústico-psicodélico de “Light in The Darkness”.





La producción de “Sunglasses” contó con la preproducción de Johnny Sunglasses, Dr. Norrys y Oswaldo Rodríguez. Las sesiones de grabación se llevaron a cabo entre los estudios One Word Records, Consultorio Records, Sur Records Estudio y MakinaCrea. La mezcla estuvo a cargo de Dr. Norrys, Oswaldo Rodríguez y Christopher Amalvy, mientras que la masterización fue realizada por Oswaldo Rodríguez. Por su parte, el arte de portada y concepto visual fue desarrollado por Ylein Toro (Diseñando Sueños).





Previo a este estreno discográfico, Sunglasses Musik cimentó su propuesta en diversas tarimas emblemáticas y eventos masivos al aire libre de Caracas, consolidando un sólido recorrido en vivo. Asimismo, a través de su brazo productor Sunglasses Producciones, la banda impulsó la creación del Rock Reggae Party Fest, un festival autogestionado que ya suma dos exitosas ediciones como plataforma clave para la escena musical local.





A su vez, Sunglasses Producciones anuncia que se realizará un exclusivo listening party el viernes 20 de noviembre de 2026 a las 5:00 p.m., en Altoque Records, ubicado en el Centro Comercial Concresa, Caracas, Venezuela. Entrada Libre.

“Sunglasses” se encuentra disponible en las plataformas digitales y lo pueden escuchar aquí:

Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/album/ 6wQrfXZhwyOhhVIgmkgzKh?si= COujAcrEQlOQmlKW-jFI-Q

YouTube: https://youtube.com/playlist? list=OLAK5uy_n1sDplIyUUv_ ieCZtkGSPJj6mNmdBFNJs&si= Aa0DSzwqvaeRPuYy

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