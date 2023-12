sema por Octavio Estrada.

Prensa. Octanopedia/@octano66 Boletín #24

*DANIEL BORTOLÍN SE CONSAGRÓ DOBLE CAMPEÓN NACIONAL DE MOTOCROSS*

- El mirandino Daniel Bortolin, de 24 años de edad, se consagró como el nuevo monarca del

motocross venezolano de la máxima categoría MX1, al arribar segundo en la octava y última válida que se disputó el sábado en el trazado de Paracotos, éxito que acompañó al galardón que ya había había asegurado en MX2 sobre las KTM del equipo Planeta Sports.

- En el epílogo de Paracotos, el triunfo correspondió al mundialista español José Butrón (Gas Gas), quien se impuso en las dos mangas, escoltado por Bortolin, mientras en la tercera casilla arribó el monarca saliente, Carlos Badiali (Venemotos-Yamaha), quien comprometió sus opciones de mantener el número 1 en su moto al sufrir una caída en la vuelta inicial de la segunda y decisiva manga, por lo que fue superado por apenas dos puntos por Bortolin, quien lo había igualado tras la batería de apertura.

- Cuando se publiquen en las redes los resultados completos, compartiremos los resultados de las demás categorías.

*EQUIPO DE NICO ROSBERG SE CONSAGRÓ EN CHILE CAMPEÓN DE EXTREME E*

- Este fin de semana, en el desierto de Atacama, Chile, en uno de los terrenos más áridos del planeta, el equipo propiedad del campeón de F1 2016, el germano Nico Rosberg se adjudicó por segundo año consecutivo el título de la Extreme E, la serie de automovilismo para vehículos off road o rústicos propulsada con motores eléctricos.

- La pareja conformada por el sueco Johan Kristofferson y Mikaela Ahlin-Kottulisnki se llevó la corona tras superar en un dramático e incierto final al equipo que dirige el doble campeón mundial de rally, Carlos Sainz, máquina conducida por la dupla por el sueco Mattias Ekstrom junto a la multicampeona de trial y enduro femenino, Laila Sanz.

- La clasificación final del Extreme X en su tercera temporada mostró al equipo Rosberg X Racing con 182 puntos, el Acciona Sainz fue subcampeón con 171 y el Veloce Racing tercero con 155.

*EL TURCO TOPRAK RAZGATLIOGLU EMPEZÓ A PROBAR EN PORTUGAL LA BMW DE SUPERBIKE*

- El domingo el ex campeón mundial de Superbikes Toprak Razgatlioglu, pudo finalmente probar la moto BMW con la que competirá en la venidera temporada. El acrobático centauro turco desarrolló el primer día de pruebas en el trazado portugués de Portimao, mientras el martes y miércoles se trasladará a Jerez de la Frontera, en España, para continuar con estos ensayos. Razgatlioglu no pudo participar en las pruebas colectivas del Mundial de Superbikes efectuadas hace unas semanas en Jerez al no obtener el permiso de su anterior equipo, Yamaha.

*EFEMÉRIDES (4 de diciembre)*

- (1957) En Curitiba, Brasil, nace el piloto de automovilismo Raul Boesel. Corrió en F1 en 1982 y 1983, cuatro años después se consagró campeón mundial de sport prototipos con la casa británica Jaguar y posteriormente tuvo una larguísima trayectoria de 15 años en la serie Champcar e Indycar de los Estados Unidos, si bien nunca pudo obtener una victoria, finalizando tercero en una edición de las 500 Millas de Indianápolis.

- (1966) Durante la disputa de La Semana de la Velocidad en Nassau, Bermudas, el piloto venezolano de 21 años Rodrigo Borges Zingg sufre un grave accidente al volante de un Ferrari prototipo. Era la primera presentación internacional del caraqueño midiéndose a figuras de experiencia mundialista. Las heridas que sufrió resultarían fatales, después luchar por su vida durante más de un mes en un hospital especializado de Miami.

- (1989) Nace en Minnesota, Estados Unidos, el multicampeón de motocross Ryan Dungey, piloto que sumó 92 victorias en el campeonato AMA Pro de motocross y supercross donde acumuló 9 títulos entre 2005 y 2017, además de formar parte del equipo de estadounidense que se impuso en el Motocross de las Naciones en tres oportunidades.