COLUMNA PERSONAJES Y VIVENCIA DE MI PUEBLO: Rafael Bolívar Coronado otorga trato femenino a “Alma Llanera” por Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Columna. Personajes y Vivencias de mi Pueblo.

Vladimir Hidalgo Loggiodice.

Nuestro amigo Arriz Domínguez, compañero de grado en la promoción LILAZO 77 y excelente cultor apureño, envía video del profesor Terry Lange donde este pone al conocimiento público un tema por demás interesante que activa el olfato investigativo de quienes hacemos este Blog. Esta es la transcripción del vídeo: "Durante muchísimo tiempo se ha cantado mal el 'Alma Llanera'. Esto tiene una explicación, y es que la letra original del 'Alma Llanera' dice 'Soy hermano de el puma', de el puma, es decir el felino americano que puebla América desde Canadá hasta la Patagonia. Cuando se interpreta la canción se unen las sílabas y se ha cantado 'Soy hermano de la espuma'. No somos hermanos de ninguna espuma, ni de la espuma de los mares, ni de los ríos, ni de la espuma del jabón. Somos hermanos es de el puma. La letra original escrita por Rafael Bolívar Coronado, con música de Pedro Elías Gutiérrez, está en la Biblioteca Nacional de Venezuela, allí la pueden consultar y dice claramente 'Soy hermano de el puma'. Todos los cantantes desde los más famosos e internacionales, todo el mundo, cantan 'Soy hermano de la espuma', eso no tiene sentido. Ojalá esto se pueda rectificar y se cante correctamente".

Enseguida llega la preocupación, de ser cierta la afirmación de Lange. Porque más grave que las versiones de los cantantes, es el hecho que en las escuelas, liceos, universidades, actos gubernamentales y privados de Venezuela, se oye a viva voz "Soy hermano de la espuma". Antes de iniciar cualquier averiguación al respecto, hay que conocer un poco sobre la vida del autor y el arreglista musical. Rafael Bolivar nace en Villa de Cura el 06 de junio de 1884 y es trasladado a Caracas seis años después a estudiar en el colegio San Agustín. Luego de culminar el segundo grado regresa a su pueblo natal para terminar la primaria. Viaja por todo el país y retorna a la capital en 1912 a laborar en el campo periodístico. Colabora en El Cojo Ilustrado (1912-1915), El Universal (1912-1916), El Nuevo Diario (1913-1916), revista Atenas (1914), El Tiempo (1914), La Revista (1915-1916), y en El Luchador y la publicación Horizontes de Ciudad Bolivar (1914-1915).





La Guaira ve la llegada al mundo de Pedro Elías Gutiérrez Hart el 14 de marzo de 1870. Hijo del militar, legislador y político general Jacinto Gutiérrez y de Sofía Hart, realiza sus estudios iniciales en el colegio Santa María de Caracas. A los quince años ingresa a la escuela de música del maestro Trino Gil y más tarde a la Academia de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes de Caracas, hoy conocida como Escuela de Música José Ángel Lamas. Un año posterior crea su "Marcha triunfal a María", que desde entonces hace vida en los templos venezolanos. Con 19 de edad estrena su primera obra armónica, "Sinfonía", en el Teatro Municipal de Caracas, por lo que el presidente de la república Juan Pablo Rojas Paúl le otorga una beca para formarse en Europa, ofrecimiento al que declina para no dejar sola a su madre. Inicia su actividad profesional como músico en la Banda Marcial del Distrito Federal en 1901 tocando el contrabajo, y ocupa el cargo de director de la misma en el período 1909-1946.

"Alma Llanera" es un joropo que germina dentro de un espectáculo homónimo de zarzuela, cuyo debut es el 19 de septiembre de 1914 en el Teatro Caracas, llamado también Coliseo de Veroes, bajo el nombre "Zarzuela en un cuadro". La misma es escenificada por la compañía española de opereta de Manolo Puertolas, recién llegada a Caracas de una gira por varios países latinoamericanos, con participación de las tiples Matilde Rueda y Lola Arellano, Emilia Montes, el mismo Puertolas, Rafael Guinand, Jesús Izquierdo, entre otros. Al día siguiente, un comentarista del diario El Universal reseña: "Alma Llanera es escena de la vida en las sabanas venezolanas a las riberas del Arauca y sobre su delicadeza de asunto y abundancia de chistes se hacen halagadores comentarios". La aceptación del público espectador es total, al extremo que el presidente Juan Vicente Gómez premia a Rafael Bolívar con una beca de estudios en España.

A pesar del rotundo éxito inaugural, no vuelve a ser interpretada hasta el 28 de diciembre de ese año en el Teatro Municipal de Caracas. Luego parten en un recorrido por Valencia, Puerto Cabello y Barquisimeto. Pedro Elías Gutiérrez, de común acuerdo con el autor de la letra, decide independizar la pieza musical, montándola en la Banda Marcial de Caracas bajo su dirección, con apertura en la Plaza Bolívar de la capital el 31 de diciembre de 1914, en la retreta de despedida del año. A partir de ahí pasa a formar parte del repertorio de la orquesta, al igual que en las del interior del país.

En 1915, Bolívar Coronado publica la primera edición del libreto de Alma Llanera en la Imprenta Americana de Pepe Valery. En 28 páginas, con una dedicatoria del autor a Matilde Ruedas, "... La genial artista que de tan humilde opúsculo ha hecho una llamarada de exaltación y ensueño". El triunfo editorial corre parejo al de la representación teatral, siendo conocida no solo en toda Venezuela, sino también en centroamérica y España. Es tal el arraigo que crea que comienza a ser considerada como el segundo himno nacional de Venezuela. La última presentación de la zarzuela se efectúa el 01 de junio de 1930, ya fallecido Rafael Bolívar, en el Teatro Olimpia de Caracas, montada por Rafael Guinand y su grupo.

Retornando a la polémica generada por el video viral de Terry Lange, los asesores permanentes del Blog Personajes y Vivencias de mi Pueblo, Dra. Yasminy Pérez de Giralt, con títulos en historia, letras y derecho; y el Lic. Humberto Guaita, profesor de idiomas e internacionalista, emprenden con sus altos conocimientos la búsqueda de la verdad. Pérez de Giralt hurga su extensa variedad de libros y ubica la edición original del libreto de la Zarzuela Alma Llanera (Imprenta Americana-1915), donde se puede leer en la página 12 la letra del joropo sometida a indagación. Guaita se traslada al Archivo Audiovisual de Venezuela, ubicado en la Biblioteca Nacional, para tomar imágenes de la publicación de Pedro Elías Gutiérrez "Aires Nacionales" de 1930. Es apreciable en ella la letra y partitura de Alma Llanera. Ambos documentos dejan constancia de lo plasmado por Bolívar Coronado para dejar a la humanidad su inmortal melodía cargada de venezolanidad y sobre todo de llaneridad.

Yo nací en esta ribera,

Del Arauca vibrador,

SOY HERMANA DE LA ESPUMA,

De las garzas, de las rosas,

Y del Sol, y del Sol!

Me arrulló la viva diana,

De la brisa en el palmar,

Y por eso tengo el alma,

Como el alma primorosa

Del cristal, del cristal!

Amo, lloro, canto, sueño

Con claveles de pasión,

Para ornar las rubias crines

Al potro de mi amador.

Yo nací en una ribera,

Del Arauca vibrador,

SOY HERMANA DE LA ESPUMA,

De las garzas, de las rosas,

Y del Sol, y del Sol!

La frase "SOY HERMANA DE LA ESPUMA" de Rafael Bolívar, echa por tierra lo manifestado por Terry Lange. El puma de Terry recorre montes, selvas y montañas desde Canadá hasta la Patagonia, sin tomar agua en el Arauca vibrador. La documentación de Bolívar y Gutiérrez, en archivos de la nación y privados, así lo demuestran. Por otro lado, el creador otorga género femenino al Alma Llanera, cuando esta exclama ser "Hermana de la espuma". Es Alma Llanera quien se expresa en la trama, no el cantante de turno. Por ello, no importa quien sea el intérprete, hombre o mujer, debe respetar la letra y cantar "Soy hermana de la espuma", en caso contrario estaría deformando la originalidad y el mensaje. Yasminy Pérez comenta, "Rafael Bolívar Coronado tiene la sensibilidad y el espíritu elevado que poseen los poetas. Sin ser llanero interpretó lo que significa para los que si lo somos, el sentir del alma del Cajón de Arauca. Como todo caballero, gentilmente permitió que el alma llanera le hablara al mundo de su biografía, a través de su pluma y de sus letras. Él no es hermano de la espuma, la hermana es el alma llanera, una dama muy hermosa y femenina".

Alma Llanera es un himno popular ya próximo a cumplir 109 años. Manifiesta de una manera sublime el respeto y la admiración por Venezuela, enalteciendo el amor hacia nuestra tierra. Todo hijo de Simón la canta y hace suya, como forma de mostrar sus orígenes al universo. Sin lugar a dudas, Rafael Bolívar Coronado, Pedro Elías Gutiérrez y Alma Llanera son Personajes y Vivencia de mi Pueblo.

